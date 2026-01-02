बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

India Pak Dispute : बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। बलूच नेता ने पाकिस्तान और चीन का पर्दाफाश करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा, जिसमें कई अहम जानकारियां साझा की गई।

बलूच नेता ने पत्र में कहा कि चीन पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच साझेदारी भारत के लिए खतरनाक बताया। नेता मीर यार ने यह लेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया।

चीन की सेना देखने को मिल सकती है

मीर यार ने दावा किया कि ‘यहां जब तक बलूच प्रतिरोध और रक्षा बलों को मजबूत नहीं किया जाएगा और बलूच के लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब आने वाले समय में इस क्षेत्र में जल्द ही चीन की सेना देखने को मिल सकती है।

भारत ने किया विरोध

पाकिस्तान और चीन ने सैन्य विस्तार के आरोपों को खारिज किया है। दोनों का कहना है कि यह परियोजना आर्थिक प्रकृति के लिए है। भारत ने भी लगातार सीपीईसी का विरोध किया है। यह जगह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरती है, जो सुरक्षा को लेकर तनाव पैदा करती है।

Open letter to Honorable Foreign Minister of #Bharat Shri @DrSJaishankar ji



From,

Baloch Representative,

Republic of Balochistan

State.

The Honorable Dr. S. Jaishankar,

Minister of External Affairs,

Government of Bharat,

South Block, Raisina Hill,

New Delhi – 110011



January… https://t.co/WdjaACsG2V pic.twitter.com/IOEusbUsOB — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) January 1, 2026

उखाड़ फेंकने का आ गया समय

बलूच नेता ने कहा कि बलूचिस्तान सालों से आतंकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन को झेल रहा है। अब समय है गंभीर समस्या को उखाड़ फेंकने का, ताकि बलूचिस्तान के लोगों की शांति और संप्रभुता सुनिश्चित हो सके।

रणनीतिक गठबंधन काफी खतरनाक

बलूच नेता ने पत्र में लिखा कि बलूचिस्तान पाक-चीन के बढ़ते विस्तार को नए खतरे की घंटी मानता है। हम चेतावनी देते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के सहयोग से चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) को उसके अंतिम चरण में पहुंचा दिया है।

