वाराणसी में जनता दर्शन: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी आम जनता की समस्याएं और अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

Amzad Khan30 August 2025 - 2:38 PM
योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में वाराणसी नागरिकों से संवाद करते हुए.

Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया कि उनकी शिकायतों पर जल्दी कार्रवाई होगी और अधिकारियों को जनसमस्याओं का तुरंत और प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए गए.

जनता द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री ने मौके पर ही मण्डलायुक्त श्री एस0 राजलिंगम और जिलाधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार को सौंपे. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर शिकायत का प्राथमिकता के अनुसार समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके.

योगी आदित्यनाथ ने जनता से किया संवाद

इस जनसुनवाई में मुख्यमंत्री ने कई लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. इससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनती है और उनका त्वरित समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर कई गणमान्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे. इसमें श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क व पंजीयन राज्य मंत्री श्री रवीन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉ0 दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ और वाराणसी महापौर श्री अशोक तिवारी शामिल थे. अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रिय सहयोग दिया.

मुख्यमंत्री की जनता संवाद और त्वरित समाधान प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पहल यह संदेश देती है कि जनता के साथ संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकता है. वाराणसी के नागरिकों ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया और अधिकारियों की तत्परता की सराहना की. ऐसे कार्यक्रम यह दिखाते हैं कि जनसेवा और त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री और उनकी टीम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

