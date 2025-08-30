बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा

PM Modi China Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की सफल यात्रा के बाद अब चीन के लिए रवाना हो गए हैं. यह उनकी 7 साल बाद चीन की दूसरी यात्रा है. मोदी चीन में शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो एशिया और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मंच माना जाता है. इस सम्मेलन में पीएम मोदी के मिलने की संभावना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी जताई जा रही है. ये बैठकें द्विपक्षीय और वैश्विक मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी की यह यात्रा व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा दे सकती है. इसके अलावा, यह यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. पीएम मोदी की चीन यात्रा का हर कदम दुनियाभर के लिए खास है. इस यात्रा से न केवल भारत और चीन के बीच संबंध मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक दिशा पर भी इसका असर पड़ सकता है. इस तरह, मोदी की यह यात्रा राजनीति और कूटनीति दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

