PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में एक विशेष बैठक में जापान के 16 प्रान्तों के राज्यपालों से मुलाकात की और भारत-जापान के बीच राज्य-स्तर पर साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की, उन्होंने दोनों देशों के बीच राज्य-प्रांत स्तर के सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया, जो 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शुरू की गई पहल के तहत आता है. इस बातचीत में विशेष तौर पर प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) स्टार्टअप और मध्यम आकार के व्यवसायों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई.

This morning in Tokyo, interacted with the Governors of 16 prefectures of Japan. State-prefecture cooperation is a vital pillar of India-Japan friendship. This is also why a separate initiative on it was launched during the 15th Annual India-Japan Summit yesterday. There is… pic.twitter.com/N31Kp9wTw3 — Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025

16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह भारतीय राज्य और जापानी प्रान्त आपनी सामूहिक ताकतों का लाभ उठाकर साझा विकास और समृद्धि की दिशा में काम कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की, जिससे भारत-जापान के मजबूत होते संबंधों को नई गति मिली. विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के राज्यों और जापान के प्रांतों के बीच सहयोग के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया.

प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया

विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि उन्होंने 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शुरू की गई राज्य-प्रांत साझेदारी पहल के तहत ठोस कदम उठाने का आग्रह करते हुए इसे साझा प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जोर दिया कि भारत-जापान के संबंध जो सदियों पुरानी संस्कृतियों पर आधारित हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि टोक्यो और नई दिल्ली के बीच पारंपरिक केंद्रित संबंधों से आगे बढ़कर राज्य-प्रांत स्तर पर सहयोग को एक नई दिशा दी जाए.

