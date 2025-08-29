राष्ट्रीय

PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

PM Modi In Japan
PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान

PM Modi In Japan : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के टोक्यो से एक बड़े बुनियादी ढांचे संबंधी ऐलान में बताया कि भारत अब हाई-स्पीड रेल के क्षेत्र में 7,000 किलोमीटर तक के नेटवर्क की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच चल रही मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना इस क्षेत्र में एक प्रमुख पहल है और भारत का लक्ष्य आने वाले कुछ वर्षों में इस रूट पर यात्री सेवाएं शुरू करना है.

मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा निर्माण

प्रधानमंत्री मोदी ने एक साक्षात्कार में बताया कि इस महत्वाकांक्षी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का अधिकांश निर्माण ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत किया जाएगा, जिससे परियोजना न केवल आत्मनिर्भर बनेगी, बल्कि दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहारिक भी होगी.

प्रधानमंत्री ने जापानी कंपनियों को भारत की इस पहल में सक्रिय साझेदारी के लिए आमंत्रित किया और कहा कि यह सहयोग दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा.

अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार की क्षमता

उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई–अहमदाबाद परियोजना के अलावा भारत–जापान सहयोग को हाई-स्पीड रेल से आगे बढ़ाकर गतिशीलता के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तार देने की क्षमता है. इसमें बंदरगाह, विमानन, जहाज निर्माण, सड़क परिवहन, रेलवे और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें भारत पहले ही कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू कर चुका है.

