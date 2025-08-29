Uttar Pradeshराज्य

उत्तराखंड में तबाही: रूद्रप्रयाग के छेनागाड़ में भूस्खलन से घर जमींदोज, कई लापता

Anup Tiwari29 August 2025 - 11:09 PM
2 minutes read
Uttarakhand Landslide
उत्तराखंड में तबाही

Uttarakhand Landslide : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पूर्वी बांगर के मुख्य पड़ाव छेनागाड़ में गुरुवार रात भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ. रात करीब आठ बजे शुरू हुई बारिश देर रात मूसलाधार में बदल गई और करीब तीन से साढ़े तीन बजे के बीच भूस्खलन हो गया. इस आपदा ने बसुकेदार उप तहसील और जखोली ब्लॉक के कई इलाकों को प्रभावित किया है.

भूस्खलन के कारण छेनागाड़ में 15 से अधिक दुकानें और मकान मलबे में समा गए. इस दौरान आठ लोग चंदन नदी में बह गए. लापता लोगों में चार नेपाली मजदूर, दो दुकानदार सते सिंह नेगी और नीरज, और वन विभाग के दो कर्मचारी कुलदीप सिंह नेगी और राज बुगाना शामिल हैं.

जनहानि के साथ वाहनों को भी नुकसान

हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक बस और एक अन्य वाहन को भी नुकसान पहुंचा है. विश्वनाथ बस सेवा के चालक विजय सिंह और परिचालक दिनेश सिंह किसी तरह बच निकले. दोनों घायल हैं और उन्हें सीएचसी अगस्त्यमुनि में भर्ती कराया गया है.

जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत ललूड़ी के टेंडवाल गांव में एक मकान गिरने से सरिता देवी नामक महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई. स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम की मदद से शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

बसुकेदार से सटे कई अन्य गांवों में भी अतिवृष्टि से व्यापक नुकसान हुआ है. कई सड़कें और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिससे राहत और बचाव कार्यों में कठिनाई हो रही है.

राहत पहुंचने में हो रही देरी, लोग कर रहे रतजगा

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग पर जगह-जगह भूस्खलन हुआ है जिससे राहत टीम को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में देर लगी. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लापता लोगों की तलाश जारी है.

ग्राम पंचायत बक्सीर के पूर्व प्रधान उमेद सिंह नेगी ने बताया कि बारिश गुरुवार रात से ही शुरू हो गई थी जिससे लोग पूरी रात जागते रहे. उन्होंने कहा कि छेनागाड़ उच्छोला पंचायत का निचला क्षेत्र है जहां 15 से अधिक दुकानें थीं जिनमें मेडिकल स्टोर, राशन की दुकानें, सब्जी, मांस की दुकानें और ढाबे शामिल थे. आपदा के चलते ये सभी पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं.

