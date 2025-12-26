फटाफट पढ़ें

• ट्रंप ने सेना की प्रशंसा और शुभकामनाएं दी

• ट्रंप ने कहा यह उनके आदेश पर हुआ

• आतंकी ईसाइयों को निशाना बना रहे थे

• अमेरिकी रक्षा विभाग ने सटीक कार्रवाई की

• अमेरिका ने नाइजीरिया में ISIS पर हमला किया

Airstrikes In Nigeria : अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के खिलाफ कई सटीक हवाई हमले किए हैं. इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी. ट्रंप का कहना है कि यह आतंकी संगठन क्षेत्र में ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर हमले और हत्याएं कर रहा था.

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये हवाई हमले उनके निर्देश पर किए गए. उन्होंने लिखा कि उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में सक्रिय आईएसआईएस आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘आज रात कमांडर इन चीफ ने मेरे निर्देश पर उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों पर कार्रवाई की गई है.

ईसाइयों पर हमलों को लेकर ट्रंप का बड़ा आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ये आतंकी निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाकर हत्या कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा का स्तर कई वर्षों यहां तक कि सदियों में भी नहीं देखा गया. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने पहले ही इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि यदि ईसाइयों की हत्या नहीं रुकी तो इसके परिणाम भुगतने होंगे.

ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा, मैंने पहले ही इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रोका तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, और आज रात उसी चेतावनी पर कार्रवाई की गई.

अमेरिका ने किए सटीक हवाई हमले

राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार इस सैन्य अभियान में अमेरिका ने कई सटीक हवाई हमले किए. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई अमेरिकी रक्षा विभाग ने अंजाम दी. ट्रंप ने लिखा, “डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई परफेक्ट स्ट्राइक की हैं, ऐसा केवल अमेरिका ही कर सकता है.”

सेना की प्रशंसा और क्रिसमस की शुभकामनाएं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ उनके सख्त रुख को दर्शाती है. उन्होंने लिखा, ‘मेरे नेतृत्व में हमारा देश कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा.’ इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सेना की प्रशंसा की और क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “भगवान हमारी सेना को आशीर्वाद दें और सभी को मेरी क्रिसमस, यहां तक मरे हुए आतंकियों को भी मैरी क्रिसमस.’

वहीं, अमेरिकी अफ्रीका कमांड (US AFRICOM) ने बताया है कि नाइजीरिया के सोकोटो में सोबोटो में आईएसआईएस के खिलाफ यह कार्रवाई नाइजीरियाई अधिकारियों के अनुरोध पर की गई थी.

