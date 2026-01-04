विदेश

अमेरिकी सेना ने मादुरो को किया गिरफ्तार, न्यूयॉर्क में सामने आया वीडियो

Nicolas Maduro : वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को हथकड़ी लगाकर अमेरिका लाया गया है. इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें स्थित अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के मुख्यालय में अधिकारियों को मादुरो ले जाते हुए देखा जा सकता है.

वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार की तड़के अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने अचानक कार्रवाई की. इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया. बताया जा रहा है कि छापेमारी के समय मादुरो हाई सिक्योरिटी फोर्ट टियूना सैन्य परिसर में स्थित अपने आवास में सो रहे थे.

डीईए दफ्तर से मादुरो का वीडियो जारी

वहीं, व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट रैपिड रिस्पांस-47 ने लोअर मैनहट्टन स्थित डीईए कार्यालय के अंदर मादुरो की ‘अपराधी की परेड’ का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया. वीडियो में मादुरो को हथकड़ी पहने और काले रंग की हुडी वाली स्वेटशर्ट में DEA NYD लेबल वाले नीले कालीन से ढके गलियारे में चलते हुए दिखाया गया है. इस दौरान निकोलस मादुरो को कमरे में मौजूद अधिकारियों को गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए भी सुना गया.

भागने की कोशिश में मादुरो गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार, मादुरो को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह लोहे की दीवारों से घिरे अपने सुरक्षित कमरे से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे. पहले उन्हें शनिवार शाम अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया, इसके बाद न्यूयॉर्क शहर भेजा गया.

मादुरो को ब्रुकलिन जेल भेजा जाएगा

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डीईए कार्यालय से मादुरो को ब्रुकलिन स्थित संघीय जेल मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा. यह वही जेल है जहां पिछले साल रैपर शॉन डीडी कॉम्ब्स को उनके मुकदमे के दौरान रखा गया था. मादुरो और उनकी पत्नी पर नारको-आतंकवाद अमेरिका में कोकीन आयात करने और अवैध हथियार रखने का आरोप लगाए गए है.

