फटाफट पढ़ें

दिवाली-छठ पर रेल तैयारियों में तेजी

ट्रेन में पटाखे व ज्वलनशील वस्तुएं प्रतिबंधित

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है

नई दिल्ली स्टेशन पर प्री-टिकटिंग काउंटर

यात्रियों के लिए खाने और रहने की सुविधा

Indian Railways : दिवाली, छठ पूजा का त्योहार नजदीक है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग छुट्टियों पर अपने गांव, घर का रूख कर रहे है, खासकर बिहार और यूपी के लोग जो अन्य राज्यों में रहते है. ज्यादातर लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल करते है, इसी को देखते हुए रेलवे की तरफ से जोरदार तैयारी की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो बकायदा, यात्रियों के रहने, खाने, पीने, पूछताछ समेत सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. इसी बीच रेलवे ने यात्रा के दौरान ट्रेन के अंदर कुछ चीजों को ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. चलिए आपको बताते है इससे जुड़े सभी अहम अपडेट.

यात्रा के दौरान यात्री इन चीजों से बनाए दूरी

रेल मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों को आगाह किया है, साथ ही ट्रेन के भीतर कुछ चीजों को ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. रेलवे ने लिखा कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेनों में पटाखे या कोई ज्वलनशील वस्तु न ले जाएं, इसके अलावा

Travel Safe, Keep Firecrackers Out!🚆🧨🚫



Passengers are requested not to carry firecrackers or any inflammable items in trains.#ResponsibleRailYatri pic.twitter.com/Ko5AF51gmw — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 10, 2025

पटाखे, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, स्टोव, माचिस और सिगरेट ले जाने पर भी मनाही है, अगर कोई यात्री इन चीजों के साथ यात्रा करता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.

शुरू की गई ये विशेष सुविधाएं

आगामी दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने फुलप्रूफ तैयारी कर ली है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया. बता दें कि नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए एक अलग से प्री-टिकटिंग एरिया, टिकटिंग एरिया, पोस्ट-टिकटिंग एरिया तैयार किया गया है, साथ ही अनारक्षित टिकट काउंटर और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की सुविधा भी बनाई गई है, ताकि यात्री आसानी से अनारक्षित टिकट ले सके। इसके अलावा यात्रियों के रहने, खाने पीने, पूछताछ के लिए भी एक परिसर तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप