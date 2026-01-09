Rajasthan

टीकाराम जूली का आरोप : अवैध खनन का ‘काला खेल’ सरकार और विधायकों की मिलीभगत से चल रहा

Ajay Yadav9 January 2026 - 3:43 PM
1 minute read
Rajasthan News :
टीकाराम जूली का आरोप : अवैध खनन का 'काला खेल' सरकार और विधायकों की मिलीभगत से चल रहा

Rajasthan News : राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में बजरी माफिया और पुलिस पर बढ़ते हमलों को लेकर राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी. जूली ने आरोप लगाया कि अवैध खनन का यह ‘काला खेल’ सरकार और कुछ विधायकों की मिलीभगत से चल रहा है.

टीकाराम जूली ने केकड़ी में हाल की घटना का जिक्र करते हुए इसे ‘शर्मनाक’ बताया और कहा कि प्रदेश में अब कानून नहीं, बल्कि माफिया का राज है, उन्होंने कहा कि एक एएसआई ने स्वीकार किया कि उस पर कार्रवाई न करने के लिए विधायक का फोन आया और उसे हटाया गया, जो साबित करता है कि पुलिस के हाथ बंधे हैं और माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है.

अरावली हिल्स पर टीकाराम जूली का आरोप

अरावली हिल्स को लेकर टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे दोहरा चरित्र बताया, उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीन पर अरावली का सीना छलनी हो रहा है और बजरी माफिया को खुली छूट मिल रही है.

टीकाराम जूली ने केकड़ी मामले में जांच की मांग की

टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल करते हुए कहा कि अवैध बजरी कारोबार में उनके मंत्री और विधायक शामिल हैं, उन्होंने पूछा कि केकड़ी मामले में विधायक की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही और उच्च स्तरीय जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की यह चुप्पी अब स्वीकार्य नहीं है. विधानसभा के बजट सत्र में माफिया पर कार्रवाई या “बचाओ और कमाओ” नीति का सच सामने आएगा और सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा.

ये भी पढ़ें- I-PAC Raid पर ममता बनर्जी का गुस्सा, शाह को कहा शरारती और घटिया होम मिनिस्टर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 January 2026 - 3:43 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of राजस्थान में बीच चौराहे पर युवक की निर्मम हत्या, अपराधियों ने तलवार से काट सुलाया मौत की नींद

राजस्थान में बीच चौराहे पर युवक की निर्मम हत्या, अपराधियों ने तलवार से काट सुलाया मौत की नींद

6 January 2026 - 6:31 PM
Photo of स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य, 10 मिनट की है टाइम ड्यूरेशन

स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य, 10 मिनट की है टाइम ड्यूरेशन

3 January 2026 - 2:17 PM
Photo of टोंक में बड़ी साजिश नाकाम, 150 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद, 2 गिरफ्तार

टोंक में बड़ी साजिश नाकाम, 150 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद, 2 गिरफ्तार

31 December 2025 - 5:46 PM
Photo of उदयपुर गैंगरेप मामले की FIR कॉपी आई सामने, चौकाने वाले हैं पीड़िता के आरोप

उदयपुर गैंगरेप मामले की FIR कॉपी आई सामने, चौकाने वाले हैं पीड़िता के आरोप

27 December 2025 - 12:44 PM
Photo of उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

26 December 2025 - 7:10 PM
Photo of Rajasthan Violence : राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, चौथे दिन भी इंटरनेट प्रभावित, क्या है स्थानीय लोगों की मांग

Rajasthan Violence : राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, चौथे दिन भी इंटरनेट प्रभावित, क्या है स्थानीय लोगों की मांग

12 December 2025 - 11:34 AM
Photo of Rajasthan Protest : हनुमानगढ़ में इथेनॉल प्लांट को लेकर झड़प, 14 से अधिक गाड़ियां फूंकी, इंटरनेट बंद

Rajasthan Protest : हनुमानगढ़ में इथेनॉल प्लांट को लेकर झड़प, 14 से अधिक गाड़ियां फूंकी, इंटरनेट बंद

11 December 2025 - 1:11 PM
Photo of राजस्थान हाई कोर्ट को चौथी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, केंद्रीय एजेंसियों की ली जाएगी मदद

राजस्थान हाई कोर्ट को चौथी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, केंद्रीय एजेंसियों की ली जाएगी मदद

10 December 2025 - 2:39 PM
Photo of कांग्रेस ने की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान की बैठक, गहलोत ने मीडिया पर कसा तंज

कांग्रेस ने की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान की बैठक, गहलोत ने मीडिया पर कसा तंज

29 November 2025 - 4:18 PM
Photo of नकली नोट मामले में पाकिस्तानी नागरिक रणसिंह को 10 साल जेल, 30 हजार रुपए जुर्माना

नकली नोट मामले में पाकिस्तानी नागरिक रणसिंह को 10 साल जेल, 30 हजार रुपए जुर्माना

27 November 2025 - 2:16 PM
Back to top button