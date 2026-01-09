Rajasthan News : राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में बजरी माफिया और पुलिस पर बढ़ते हमलों को लेकर राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी. जूली ने आरोप लगाया कि अवैध खनन का यह ‘काला खेल’ सरकार और कुछ विधायकों की मिलीभगत से चल रहा है.

टीकाराम जूली ने केकड़ी में हाल की घटना का जिक्र करते हुए इसे ‘शर्मनाक’ बताया और कहा कि प्रदेश में अब कानून नहीं, बल्कि माफिया का राज है, उन्होंने कहा कि एक एएसआई ने स्वीकार किया कि उस पर कार्रवाई न करने के लिए विधायक का फोन आया और उसे हटाया गया, जो साबित करता है कि पुलिस के हाथ बंधे हैं और माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है.

अरावली हिल्स पर टीकाराम जूली का आरोप

अरावली हिल्स को लेकर टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे दोहरा चरित्र बताया, उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीन पर अरावली का सीना छलनी हो रहा है और बजरी माफिया को खुली छूट मिल रही है.

टीकाराम जूली ने केकड़ी मामले में जांच की मांग की

टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल करते हुए कहा कि अवैध बजरी कारोबार में उनके मंत्री और विधायक शामिल हैं, उन्होंने पूछा कि केकड़ी मामले में विधायक की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही और उच्च स्तरीय जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की यह चुप्पी अब स्वीकार्य नहीं है. विधानसभा के बजट सत्र में माफिया पर कार्रवाई या “बचाओ और कमाओ” नीति का सच सामने आएगा और सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा.

