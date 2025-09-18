फटाफट पढ़ें

राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया

बीजेपी ने अनुराग ठाकुर से पलटवार किया

अनुराग ने राहुल को ड्रामा करने वाला कहा

कांग्रेस की हारों पर तंज भी कसा गया

आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है

Vote Theft Allegations : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरूवार को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया. राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है.

दरअसल, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात की थी, लेकिन धमाका करना इनके बस की बात नहीं है. अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी धमाका नहीं, सिर्फ ड्रामा कर सकते हैं.

आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ संबंधी आरोपों पर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 90 चुनाव हार चुकी है. उनकी हताशा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाने को अपनी राजनीति का मुख्य हथियार बना लिया है. अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के लिए झठे आरोप लगाना अब एक आदत बन गई है. माफी मांगना और अदालतों से फटकार खाना राहुल गांधी की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप