Kochi to Abu Dhabi : केरल के कोच्चि से अबू धाबी के लिए रवाना हुआ इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण वापस कोच्चि लौट आया. उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही तकनीकी समस्या सामने आई, जिसके बाद एहतियातन विमान को लौटने का फैसला लिया गया. मिली जानकारी के मुताबिक, विमान ने दो घंटे से अधिक समय तक हवा में उड़ान भरी और फिर शुक्रवार देर रात कोच्ची एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की गई. विमान में 180 से अधिक यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे.

दूसरे विमान से यात्रियों को रवाना किया

फिलहाल इंडिगो की तरफ से इस घटना को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है. सूत्रों ने बताया कि उड़ान 6E-1403 शुक्रवार रात 11 बजकर 10 मिनट पर कोच्चि से रवाना हुई. लेकिन तकनीकी खराबी के कारण विमान बीती रात लगभग 1:44 बजे कोच्चि लौट आया. इसके बाद रात लगभग 3 : 30 बजे यात्रियों को एक अन्य विमान से अबू धाबी ले जाया गया. उड़ानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार डॉट काम पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ान 6E-1403 का संचालन A320 नियो विमान से किया गया था.

दिल्ली-इंदौर फ्लाइट में भी खराबी आई

बता दें कि एक अन्य मामले में एक दिन पहले ही राजधानी दिल्ली से मध्य प्रदेश के इंदौर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में खराबी का मामला सामने आया. इस प्लेन के इंजन में भी खराबी के बारे में पता चला है. प्लेन के इंजन में खराबी के बारे में उस समय पता चला जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था. इंजन में खराबी की जानकारी मिलने के बाद पायलट ने गैर-जानलेवा आपात स्थिति के लिए ‘पैन-पैन’ का संदेश दिया. एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई.

