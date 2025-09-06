Other States

कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से लौटा विमान, 180 से अधिक यात्री थे सवार

Ajay Yadav6 September 2025 - 2:09 PM
2 minutes read
Kochi to Abu Dhabi :
कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से लौटा विमान, 180 से अधिक यात्री थे सवार

फटाफट पढ़ें

  • इंडिगो विमान तकनीकी खराबी से लौटा
  • दो घंटे उड़ान के बाद सुरक्षित लैंडिंग
  • यात्रियों सहित 180 से अधिक सवार थे
  • दूसरे विमान से यात्रियों को रवाना किया
  • दिल्ली-इंदौर फ्लाइट में भी खराबी आई

Kochi to Abu Dhabi : केरल के कोच्चि से अबू धाबी के लिए रवाना हुआ इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण वापस कोच्चि लौट आया. उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही तकनीकी समस्या सामने आई, जिसके बाद एहतियातन विमान को लौटने का फैसला लिया गया. मिली जानकारी के मुताबिक, विमान ने दो घंटे से अधिक समय तक हवा में उड़ान भरी और फिर शुक्रवार देर रात कोच्ची एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की गई. विमान में 180 से अधिक यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे.

दूसरे विमान से यात्रियों को रवाना किया

फिलहाल इंडिगो की तरफ से इस घटना को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है. सूत्रों ने बताया कि उड़ान 6E-1403 शुक्रवार रात 11 बजकर 10 मिनट पर कोच्चि से रवाना हुई. लेकिन तकनीकी खराबी के कारण विमान बीती रात लगभग 1:44 बजे कोच्चि लौट आया. इसके बाद रात लगभग 3 : 30 बजे यात्रियों को एक अन्य विमान से अबू धाबी ले जाया गया. उड़ानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार डॉट काम पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ान 6E-1403 का संचालन A320 नियो विमान से किया गया था.

दिल्ली-इंदौर फ्लाइट में भी खराबी आई

बता दें कि एक अन्य मामले में एक दिन पहले ही राजधानी दिल्ली से मध्य प्रदेश के इंदौर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में खराबी का मामला सामने आया. इस प्लेन के इंजन में भी खराबी के बारे में पता चला है. प्लेन के इंजन में खराबी के बारे में उस समय पता चला जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था. इंजन में खराबी की जानकारी मिलने के बाद पायलट ने गैर-जानलेवा आपात स्थिति के लिए ‘पैन-पैन’ का संदेश दिया. एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई.

यह भी पढ़ें : शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 September 2025 - 2:09 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पश्चिम बंगाल में SIR और NRC की अफवाहों से घबराए लोग, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए उमड़ी भीड़

पश्चिम बंगाल में SIR और NRC की अफवाहों से घबराए लोग, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए उमड़ी भीड़

5 September 2025 - 11:01 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

1 September 2025 - 5:57 PM
Photo of PM पर टिप्पणी को लेकर ओवैसी की नसीहत, अमेरिकी टैरिफ पर जताई चिंता

PM पर टिप्पणी को लेकर ओवैसी की नसीहत, अमेरिकी टैरिफ पर जताई चिंता

30 August 2025 - 10:42 AM
Photo of दरभंगा विवाद पर सियासी संग्राम, राउत ने BJP को ठहराया जिम्मेदार, अमित शाह ने की माफी की मांग

दरभंगा विवाद पर सियासी संग्राम, राउत ने BJP को ठहराया जिम्मेदार, अमित शाह ने की माफी की मांग

30 August 2025 - 9:56 AM
Photo of मणिमहेश यात्रा में परेशानी, खराब मौसम और टूटे रास्तों से बढ़ी मुश्किल, 7 की मौत, कई लापता

मणिमहेश यात्रा में परेशानी, खराब मौसम और टूटे रास्तों से बढ़ी मुश्किल, 7 की मौत, कई लापता

29 August 2025 - 10:41 AM
Photo of केरल में बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट, लूटे 2.4 करोड़ रूपए

केरल में बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट, लूटे 2.4 करोड़ रूपए

28 August 2025 - 7:49 PM
Photo of अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता

अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता

28 August 2025 - 1:13 PM
Photo of कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

28 August 2025 - 9:53 AM
Photo of विरार में चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 14 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी

विरार में चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 14 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी

28 August 2025 - 8:50 AM
Photo of ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला, बंगाल के लोंगों को चोर कहना राज्य का अपमान

ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला, बंगाल के लोंगों को चोर कहना राज्य का अपमान

27 August 2025 - 5:02 PM
Back to top button