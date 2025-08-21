Tea Meeting : संसद का मानसून सत्र अनिश्चतकाल के लिए स्थगित हो गया है. ऐसे में पीएम ने संसद के सदस्यों के लिए टी मीटिंग आयोजित की. विपक्ष ने पीएम मोदी की टी मीटिंग का बायकॉट किया. पीएम मोदी ने टी मीटिंग के दौरान सदस्यों से कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता ऐसे हैं, जो बेहद प्रतिभाशाली हैं.

उन्होंने कहा कि परिवार (गांधी परिवार) की असुरक्षा की वजह से इन युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है. इसके साथ ही पीएम ने कहा कि संभव है, यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षा और घबराहट में डाल रहे हों.

केवल 37 घंटे ही चर्चा चली

वहीं उन्होंने सत्तापक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि जो ऑनलाइन गेम्स विधेयक पारित हुआ है. यह दूरगामी असर डालेगा. इसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा. पीएम मोदी ने टी पार्टी में मौजूद सांसदों से कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष बड़े-बड़े विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा ले सकता था, लेकिन वे केवल व्यवधान डालने में लगे रहे.

आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए 120 घंटे का समय तय था. बिजनेस एडवाइजरी ने समय तय किया था, लेकिन सदन में केवल 37 घंटे ही चर्चा चली. लोकसभा में चर्चा की बात करें तो 83 घंटे गतिरोध की भेंट चढ़े. लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए.

