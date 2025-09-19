Flood Relief Punjab : शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आज 18 सितंबर को तड़क्सार, हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बरसात ने इस इलाके को बड़ा नुकसान पहुँचाया है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज उन्होंने इलाके के गाँवों का दौरा किया, जहाँ सड़कों का नेटवर्क पूरी तरह टूट गया है. खड्डों में अधिक पानी आने के कारण लोग बहुत प्रभावित हुए हैं. बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और मरीज़ों को इलाज के लिए भी कठिनाइयाँ आ रही हैं.

70 साल पुरानी आवाजाही की समस्या का समाधान

बैंस ने कहा कि बीते कल ही दबूर में 1.01 करोड़ रुपये की लागत से पुल और दबूर अपर में 70 लाख रुपये की लागत से पुल बनाने की मंज़ूरी मिल चुकी है. इन दोनों पुलों का टेंडर अगले हफ्ते लगाया जाएगा. यह परियोजनाएँ चंगर इलाके के इन गाँवों की आवाजाही की 70 साल पुरानी समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगी.

बैंस ने आगे बताया कि 8 करोड़ रुपये की लागत से पुलियों के निर्माण की भी मंज़ूरी हो चुकी है और इसका काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस इलाके में अक्सर भारी बरसात के दौरान खड्डों में पानी आ जाता है. आज तड़क्सार में हुई भारी बरसात के कारण मांगेवाल, दबूर और लोहड़ खड्ड में पानी के अधिक बहाव से फसलों और पशुधन को भारी नुकसान पहुँचा है.

राहत कार्य और फसलों का मुआवजा सुनिश्चित

बैंस ने बताया कि इससे पहले वे आसपुर, आलूवाल और अन्य गाँवों का दौरा कर चुके हैं जहाँ राहत कार्य शुरू कराए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि दबूर और अन्य प्रभावित इलाकों के नुकसान का जायज़ा लेकर विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी और जल्द मुआवज़ा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले ही यह वादा कर चुकी है कि नष्ट हुई फसलों का मुआवज़ा प्रति एकड़ 20 हज़ार रुपये दिया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार की ओर से अब तक किसी प्रकार की कोई मदद प्राप्त नहीं हुई है.

आपदा में तुरंत राहत और स्थानीय सहयोग

बैंस ने कहा कि मकानों और पशुधन के नुकसान का भी जायज़ा लिया जा रहा है. पंजाब सरकार के मुआवज़े से इतर तुरंत मदद के लिए स्थानीय दोस्तों, साथियों, टीम के सदस्यों, स्वयंसेवकों, समूहों और अन्य क्षेत्रीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता पहुँचाई जा सके. इस अवसर पर तरलोचन सिंह लोची (ब्लॉक प्रधान), प्रधान ट्रक यूनियन, डॉक्टर जरनैल सिंह (आप नेता), वरिंदर सिंह (यूथ आप नेता), बिंदु मझेड़, वीर चंद, गुरिंदर सिंह, रजिंदर सिंह, जुंझार सिंह दबूर, जरनैल सिंह दबूर और पतवंत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस का धन्यवाद किया कि वे प्राकृतिक आपदा के समय हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और इलाके के लोगों के दुख-दर्द को समझते हैं.

