Punjabराज्य

तड़क्सार में भारी बरसात से तबाही: हरजोत सिंह बैंस ने दी राहत का बड़ा ऐलान, 70 साल पुरानी समस्या का मिलेगा समाधान

Amzad Khan19 September 2025 - 3:21 PM
2 minutes read
Flood Relief Punjab
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस तड़क्सार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा लेते हुए, राहत कार्यों का निरीक्षण करते हुए.

Flood Relief Punjab : शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आज 18 सितंबर को तड़क्सार, हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बरसात ने इस इलाके को बड़ा नुकसान पहुँचाया है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज उन्होंने इलाके के गाँवों का दौरा किया, जहाँ सड़कों का नेटवर्क पूरी तरह टूट गया है. खड्डों में अधिक पानी आने के कारण लोग बहुत प्रभावित हुए हैं. बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और मरीज़ों को इलाज के लिए भी कठिनाइयाँ आ रही हैं.

70 साल पुरानी आवाजाही की समस्या का समाधान

बैंस ने कहा कि बीते कल ही दबूर में 1.01 करोड़ रुपये की लागत से पुल और दबूर अपर में 70 लाख रुपये की लागत से पुल बनाने की मंज़ूरी मिल चुकी है. इन दोनों पुलों का टेंडर अगले हफ्ते लगाया जाएगा. यह परियोजनाएँ चंगर इलाके के इन गाँवों की आवाजाही की 70 साल पुरानी समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगी.

बैंस ने आगे बताया कि 8 करोड़ रुपये की लागत से पुलियों के निर्माण की भी मंज़ूरी हो चुकी है और इसका काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस इलाके में अक्सर भारी बरसात के दौरान खड्डों में पानी आ जाता है. आज तड़क्सार में हुई भारी बरसात के कारण मांगेवाल, दबूर और लोहड़ खड्ड में पानी के अधिक बहाव से फसलों और पशुधन को भारी नुकसान पहुँचा है.

राहत कार्य और फसलों का मुआवजा सुनिश्चित

बैंस ने बताया कि इससे पहले वे आसपुर, आलूवाल और अन्य गाँवों का दौरा कर चुके हैं जहाँ राहत कार्य शुरू कराए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि दबूर और अन्य प्रभावित इलाकों के नुकसान का जायज़ा लेकर विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी और जल्द मुआवज़ा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले ही यह वादा कर चुकी है कि नष्ट हुई फसलों का मुआवज़ा प्रति एकड़ 20 हज़ार रुपये दिया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार की ओर से अब तक किसी प्रकार की कोई मदद प्राप्त नहीं हुई है.

आपदा में तुरंत राहत और स्थानीय सहयोग

बैंस ने कहा कि मकानों और पशुधन के नुकसान का भी जायज़ा लिया जा रहा है. पंजाब सरकार के मुआवज़े से इतर तुरंत मदद के लिए स्थानीय दोस्तों, साथियों, टीम के सदस्यों, स्वयंसेवकों, समूहों और अन्य क्षेत्रीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता पहुँचाई जा सके. इस अवसर पर तरलोचन सिंह लोची (ब्लॉक प्रधान), प्रधान ट्रक यूनियन, डॉक्टर जरनैल सिंह (आप नेता), वरिंदर सिंह (यूथ आप नेता), बिंदु मझेड़, वीर चंद, गुरिंदर सिंह, रजिंदर सिंह, जुंझार सिंह दबूर, जरनैल सिंह दबूर और पतवंत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस का धन्यवाद किया कि वे प्राकृतिक आपदा के समय हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और इलाके के लोगों के दुख-दर्द को समझते हैं.

यह भी पढ़ें : “युद्ध नशों विरुद्ध” के 201वें दिन पंजाब पुलिस ने 30.5 किलो हेरोइन के साथ 85 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan19 September 2025 - 3:21 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” के 201वें दिन पंजाब पुलिस ने 30.5 किलो हेरोइन के साथ 85 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 201वें दिन पंजाब पुलिस ने 30.5 किलो हेरोइन के साथ 85 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

19 September 2025 - 11:39 AM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत के लिए विशेष विधानसभा सत्र, मुआवजे और पुनर्वास पर होंगे ऐतिहासिक फैसले

पंजाब बाढ़ राहत के लिए विशेष विधानसभा सत्र, मुआवजे और पुनर्वास पर होंगे ऐतिहासिक फैसले

19 September 2025 - 11:23 AM
Photo of पंजाब के पशु पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने डेयरी विकास विभाग के नव-नियुक्त उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र

पंजाब के पशु पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने डेयरी विकास विभाग के नव-नियुक्त उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र

19 September 2025 - 11:14 AM
Photo of ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव: योगी सरकार ने 14 सीनियर IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, कई को मिले अहम पद

ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव: योगी सरकार ने 14 सीनियर IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, कई को मिले अहम पद

18 September 2025 - 10:45 PM
Photo of पंजाब सरकार का शिक्षा में बड़ा कदम: SC छात्रों को स्कॉलरशिप, विदेशी पढ़ाई और PCS कोचिंग का तोहफा

पंजाब सरकार का शिक्षा में बड़ा कदम: SC छात्रों को स्कॉलरशिप, विदेशी पढ़ाई और PCS कोचिंग का तोहफा

18 September 2025 - 10:24 PM
Photo of पाकिस्तानी ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, पंजाब पुलिस ने 25.9 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पाकिस्तानी ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, पंजाब पुलिस ने 25.9 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

18 September 2025 - 9:06 PM
Photo of RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द कर नई भर्ती की घोषणा, 574 पदों के लिए आवेदन शुरू

RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द कर नई भर्ती की घोषणा, 574 पदों के लिए आवेदन शुरू

18 September 2025 - 8:32 PM
Photo of सीमा पार नार्को नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में 9 किलो हेरोइन के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार

सीमा पार नार्को नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में 9 किलो हेरोइन के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार

18 September 2025 - 7:53 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में तेजी: करोड़ों खर्च, वैज्ञानिक पशु निपटारा और तालाब सफाई का बड़ा अभियान

पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में तेजी: करोड़ों खर्च, वैज्ञानिक पशु निपटारा और तालाब सफाई का बड़ा अभियान

18 September 2025 - 7:02 PM
Photo of मंत्री लाल चंद कटारूचक ने की धान खरीद की शुरुआत, बोले- किसानों की फसल की होगी पूरी कीमत

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने की धान खरीद की शुरुआत, बोले- किसानों की फसल की होगी पूरी कीमत

18 September 2025 - 5:11 PM
Back to top button