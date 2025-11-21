T20 World Cup 2026 : टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैदान में फिर आमने सामने होंगे। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हो सकता है। BCCI ने अपना शेड्यूल ICC को भेज दिया है और ICC (International Cricket Council) जल्दी ही इसका ऐलान करेगा।

फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा, मगर…

बता दें कि 7 फरवरी से टी-20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो सकती है, और फाइनल मैच 8 मार्च को होने की संभावना है।

अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाती है तो, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा। वहीं अगर पाकिस्तान सेमिफाइनल में जीत हासिल करती है तो फिर यह मुकाबला विदेश में कराया जा सकता है।

BCCI और PCB के बीच सहमति

ICC या BCCI की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं अभी नहीं आया है। टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को शॉर्टलिस्ट किया है। श्रीलंका के तीन वेन्यू को चुना है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी टी-20 मैच जून 2024 को वर्ल्ड कप में हुआ था। तब भारत ने 5 रन से मुकाबला जीता था।

चैंपियंस ट्रॉफी से पहले BCCI और PCB के बीच सहमति बनी थी कि भविष्य में दोनों टीमें एक-दूसरे के देश नहीं जाएगी, बल्कि अपने मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी।