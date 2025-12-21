South Africa Shooting : दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बाहरी क्षेत्र में रविवार तड़के एक बार (टैवर्न) पर अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी. इस गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, इस महीने देश में इस तरह की यह दूसरी बड़ी घटना है.

यह घटना जोहान्सबर्ग से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम स्थित बेकरसडाल इलाके में हुई, जो एक सोना खनन क्षेत्र है. ये हमला रात करीब 1 बजे (2300 GMT) के आसपास हुआ. पुलिस ने शुरुआत में मृतकों की संख्या 10 बताई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 9 कर दिया.

पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू की

पुलिस के मुताबिक, दो वाहनों में सवार करीब एक दर्जन हमलावरों ने टैवर्न में मौजूद लोगों पर गोलियां बरसाईं और मौके से फरार होते समय भी अंधाधुंध फायरिंग करते रहे. मृतकों में एक ऑनलाइन कैब सेवा का ड्राइवर भी शामिल है, जो घटना के समय बार के बाहर मौजूद था. यह जानकारी प्रांतीय पुलिस आयुक्त मेजर जनरल फ्रेड केकाना ने SABC टीवी को दी. पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.

अवैध शराब और हथियारों की चिंता

इससे पहले 6 दिसंबर को राजधानी प्रिटोरिया के पास सॉल्सविल टाउनशिप में एक हॉस्टल पर बंदूकधारियों ने हमला किया था, जिसमें तीन साल के एक बच्चे समेत 12 लोगों की जान चली गई थी. पुलिस के अनुसार, यह स्थान अवैध रूप से शराब बिक्री का केंद्र था. दक्षिण अफ्रीका में निजी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने की अनुनति हैं, लेकिन सख्त कानूनों के बावजूद देश में अवैध हथियारों की संख्या कहीं अधिक बताई जाती है.

अवैध हथियार और हत्या की घटनाएं चिंताजनक

दक्षिण अफ्रीका में निजी सुरक्षा के लिए कई लोग लाइसेंसी हथियार रखते हैं, लेकिन सख्त कानूनों के बावजूद देश में अवैध हथियारों की संख्या काफी अधिक है. पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर के बीच औसतन हर दिन 63 लोगों की हत्या हुई. इनमें से ज्यादातर हत्याएं आपसी विवादों के चलते हुईं, जबकि लूटपाट और गैंग हिंसा भी बड़ी वजह रहीं. हाल के वर्षों की सबसे भयावह घटनाओं में से एक सितंबर 2024 में ईस्टर्न केप प्रांत के एक ग्रामीण घर में 18 रिश्तेदारों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें- पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी को सज़ा, तोशाखाना केस में इतने साल की कैद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप