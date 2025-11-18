फटाफट पढ़ें

पुणे में शिवाजी प्रतिमा हटाने पर विवाद तेज हुआ

विरोध बढ़ते ही प्रशासन ने प्रतिमा फिर से लगाई

संगठनों ने विरासत स्थल से हटाने पर आपत्ति दी

प्रशासन बोला—कार्यालय शिफ्ट होने से हटाई गई

शिवसेना ने कार्रवाई मांगी, मामला और गरमाया

Maharashtra News : महाराष्ट्र के पुणे में एक सरकारी कार्यालय परिसर से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाए जाने के बाद विवाद तेज हो गया. इस मुद्दे पर सोमवार को कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दबाव में प्रशासन को प्रतिमा को उसके पहले स्थान पर दोबारा स्थापित करना पड़ा.

प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने 17वीं सदी के मराठा योद्धा राजा की आवक्ष प्रतिमा हटाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह परिसर की विरासत संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा थी. दरअसल, शहर के शुक्रवार पेठ क्षेत्र में तहसीलदार कार्यालय परिसर से शनिवार को हटा दिया गया था. जिसके बाद विरोध शुरू हो गया. विरोध बढ़ने पर प्रशासन को पीछे हटना पड़ा. इससे पहले प्रशासन ने यह स्पष्ट किया था कि कार्यालय को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए प्रतिमा को सम्मानपूर्वक हटाया गया है और उसे नए परिसर में फिर से स्थापित किया जाएगा.

शाम तक प्रशासन का यू-टर्न

हालांकि शाम होते-होते प्रशासन ने अपना रुख बदलते हुए घोषणा की कि प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर ही वापस लगाया जा रहा है. अधिकारियों कहा कहना था कि किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था. बल्कि कार्यालय शिफ्ट किया गया था इसलिए प्रतिमा हटाई गयी थी.

प्रतिमा हटाने पर शिवसेना (यूबीटी) का सवाल

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) पुणे शहर इकाई के अध्यक्ष संजय मोरे ने आरोप लगाया कि प्रतिमा को शनिवार देर रात हटाया गया, उन्होंने कहा कि यह इमारत विरासत संरचना घोषित है, इसके बावजूद प्रतिमा को यहां से हटाया गया. क्या इसके लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी? ऐसे अधिकारियों कमर्चारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. शिवसेना और स्थानीय लोगों के तेवर देखते हुए माना जा रहा है कि यह मामला अभी और तूल पकड़ेगा, और भाजपा-नीत एनडीए सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर आना तय है. फिलहाल इस पर राजनीतिक घमासान थमता नहीं दिख रहा है.

