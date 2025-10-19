फटाफट पढ़ें
Shashi Tharoor : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मंदिर की भव्य शैली की जमकर तारीफ की. इतना ही नहीं कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर स्थापना में भूमिका की भी प्रशंसा की.
शशि थरूर ने हिंदू मंदिर में दर्शन के बाद कहा कि यूएई सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से एक हिंदू पूजा स्थल का सपना साकार हुआ, जिससे क्षेत्र के कई हिंदुओं की आकांक्षाएं पूरी हुई, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मंदिर के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास के साथ अपने विचार साझा किए.
थरूर ने मंदिर की शिल्प कला की तारीफ की
वीडियो में शशि थरूर ने बताया कि यह वास्तुशिल्प चमत्कार दुबई से 90 मील और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से 60 मील दूर रेगिस्तान में स्थित इस वास्तुशिल्प चमत्कार ने थरूर पर एक अमिट छाप छोड़ी है. थरूर ने मंदिर के जटिल डिजाइन की सराहना की, जिसमें 50 डिग्री की गर्मी में आगंतुकों के पैरों को ठंडा रखने वाली ऊष्मारोधी टाइलें शामिल हैं. हाथों से बनी बलुआ पत्थर की नक्काशी और विस्तृत मूर्तियां, जो अलग-अलग मंदिरों के साथ सात प्रमुख देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, सूक्ष्म शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती हैं. उन्होंने मंदिर के धूल-रहित स्तंभों पर आश्चर्य व्यक्त किया, जो कि आसपास की विचारशील संरचनाओं के माध्यम से प्राप्त एक उपलब्धि है जो परिसर को रेगिस्तानी रेत से परिसर की रक्षा करती है.
थरूर ने मंदिर को सृष्टि का प्रतीक बताया
संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल को याद करते हुए शशि थरूर ने मंदिर को सृष्टि की एकता का प्रतीक बताया, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज की दूरदर्शिता की प्रशंसा की, जिसने इस परियोजना को प्रेरित किया. साथ ही, उन्होंने यूएई सरकार और विशेष रूप से शेख मोहम्मद बिन जायद की भूमिका की भी सराहना की. मंदिर के 15 मिनट के एनिमेटेड डिजिटल सिनेमा जैसे आकर्षक अनुभव ने थरूर को मंत्रमुग्ध कर दिया और जिन्होंने इसे परीकथा जैसा बताया.
