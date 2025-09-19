Uttar Pradeshराज्य

शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

शारिक साटा के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस

UP News : संभल पुलिस ने जामा मस्जिद हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया है. शारिक साटा वर्ष 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई फरार हो गया था और वहीं छिपा हुआ है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के दौरान 28 पुलिसकर्मी और एक एसडीएम घायल हुए थे, जबकि पांच लोगों की मौत हुई थी. इस हिंसा के पीछे शारिक साटा का हाथ माना जा रहा है.

हरियाणा और दिल्ली में भी सक्रियता

शारिक साटा न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि हरियाणा और दिल्ली में भी कई आपराधिक मामलों में वांछित है. पुलिस ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई इस हिंसा में उसकी भूमिका को गंभीरता से लेते हुए उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इन गिरफ्तार लोगों में मुल्ला अफरोज और गुलाम मुस्तफा भी शामिल हैं. पूछताछ में पता चला है कि दुबई में छिपा शारिक अपने गिरोह के माध्यम से लग्जरी गाड़ियों की चोरी और बिक्री का संचालन करता है. इसके साथ ही वह अपने सहयोगियों को हथियार और कारतूस भी मुहैया कराता है.

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपी विदेश में होने के कारण उसकी गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. अब इंटरपोल और अन्य एजेंसियों की सहायता से उसकी तलाश की जाएगी और जल्द गिरफ्तारी संभव हो सकेगी.

फर्जी नाम से बनवाया पास्पोर्ट, दुबई से चला रहा गिरोह

शारिक साटा ने हुसैन के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई में छुपा हुआ है. यह पासपोर्ट उसने 2020 में दिल्ली में बनाया था. इसके बाद से वह दुबई से ही अपने गिरोह को नियंत्रित कर रहा है. पुलिस के अनुसार, शारिक साटा के खिलाफ देशभर में कुल 54 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें संभल के नखासा थाने में 12 और कोतवाली में एक मामला शामिल है. अन्य मामले प्रदेश और विभिन्न जिलों में दर्ज हैं, जिनमें डकैती, लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप शामिल हैं.

इसके अलावा वर्ष 2022 में नवादा थाना पुलिस ने शारिक साटा के गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान पता चला कि ये आरोपियों ने एक साल में 300 से अधिक साटा गेम के नंबर बेचकर लाखों रुपये कमाए थे. गिरोह फिक्स्ड नंबर पर साटा गेम चलाता था. पुलिस ने इस कांड के बाद इस गिरोह पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी थी.

