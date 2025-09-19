हाइलाइट्स :-

बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर बम धमकी, परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई.

पिछले शुक्रवार दिल्ली हाईकोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल मिला था.

धमकी में उदयनिधि स्टालिन के बेटे पर तेजाब हमले की बात भी कही गई.

Bomb Threat : मुंबई स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर से बम धमकी का सामना करना पड़ा है. इस धमकी की जानकारी एक ईमेल के जरिए न्यायालय को मिली, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तुरंत मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड को दी गई. बचाव टीम मौके पर पहुंची और न्यायालय परिसर की पूरी जांच की. हालांकि पुलिस ने बताया कि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन तलाशी जारी है.

पिछले शुक्रवार को भी मिली थी धमकी

पिछले शुक्रवार भी ऐसी ही धमकी आई थी. उस दिन भी बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला था, जिससे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी. यह ईमेल दिल्ली हाईकोर्ट को मिली धमकी के बाद आया था. दोनों हाईकोर्टों में जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

दिल्ली हाइकोर्ट को भी मिल चुकी है धमकी

दिल्ली हाईकोर्ट को पिछले शुक्रवार को कानिमोझी थेविदिया नाम के व्यक्ति द्वारा भेजे गए एक ईमेल में धमकी दी गई थी कि जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट के जज के चेंबर को उड़ाया जाएगा. साथ ही इस ईमेल में कहा गया था कि पटना में 1998 के कोयंबटूर धमाकों जैसा बड़ा विस्फोट होगा. इसके अलावा उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिधि पर तेजाब हमला करने की भी धमकी दी गई थी.

ईमेल में भाजपा और आरएसएस का जिक्र

दिल्ली हाईकोर्ट को मिले ईमेल में भाजपा और आरएसएस का भी जिक्र था. इसमें कहा गया था कि धर्मनिरपेक्ष दल भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर निर्भर रहते हैं. जब इन दलों के उत्तराधिकारी सत्ता से बाहर होते हैं, तो उनकी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई कम हो जाती है. ईमेल में यह भी लिखा था कि कुछ नेताओं को समाप्त कर दिया जाएगा और डीएमके के नेतृत्व में नई क्रांति की शुरुआत होगी. साथ ही यह दावा किया गया कि पुलिस में भी इस योजना में कुछ लोग शामिल हैं.

