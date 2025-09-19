राष्ट्रीय

अमेरिका में तेलंगाना के युवक की पुलिस की गोली से मौत, परिवार ने सरकार से शव लाने की अपील की

Ajay Yadav19 September 2025 - 10:10 AM
2 minutes read
US News :
अमेरिका में तेलंगाना के युवक की पुलिस की गोली से मौत, परिवार ने सरकार से शव लाने की अपील की

फटाफट पढ़ें

  • 29 साल के निजामुद्दीन की पुलिस फायरिंग में मौत
  • झगड़ा हुआ था रूममेट से मामूली बात को लेकर
  • पुलिस ने चाकू के हमले पर जवाबी कार्रवाई की
  • परिवार ने विदेश मंत्री से शव लाने में मदद मांगी
  • घटना के दौरान दो चाकू पुलिस ने बरामद किए

US News : तेलंगाना के महबूबनगर जिले के 29 साल के मोहम्मद निजामुद्दीन की अमेरिका में पुलिस की फायरिंग में मौत हो गई. परिवार के अनुसार, यह घटना कैलिफोर्निया केसांता क्लारा में तीन सितंबर को उस समय हुई, जब उनका रूममेट के साथ मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था. निजामुद्दीन एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे. उनके पिता मोहम्मद हसनुद्दीन ने बताया कि उन्हें बेटे की मौत की जानकारी एक दोस्त के जरिए मिली. उनका कहना है कि झगड़ा रूममेट से एक मामूली बात को लेकर हुआ था.

सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

निजामुद्दीन के पिता मोहम्मद हसनुद्दीन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर बेटे का शव महबूबनगर लाने में मदद की अपील की है, उन्होंने पत्र में लिखा, “मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी, कृपया तत्काल मदद करें.” मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने भी परिवार की अपील मीडिया के साथ साझा किया और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

घटना के दौरान दो चाकू पुलिस ने बरामद किए

वहीं सांता क्लारा पुलिस के अनुसार, 3 सितंबर की सुबह 6:18 बजे उन्हें एक इमरजेंसी कॉल मिली. पुलिस ने बताया कि झगड़े के दौरान निजामुद्दीन ने अपने रूममेट को चाकू मार दिया था और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह दोबारा चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने जबरन घर में प्रवेश कर उन्हें काबू में लेने की कोशिश की, इसी दौरान गोली चलाई गई. घायल निजामुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से “कम से कम एक जान बचाई गई.” मौके से दो चाकू बरामद हुए.

बता दें कि निजामुद्दीन अमेरिका से एमएस की पढ़ाई पूरी की थी और कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

