Haryana

कुरुक्षेत्र में सरस्वती महोत्सव का समापन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे मुख्य अतिथि

Ajay Yadav23 January 2026 - 12:56 PM
2 minutes read
Haryana News :
कुरुक्षेत्र में सरस्वती महोत्सव का समापन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे मुख्य अतिथि

Haryana News : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे. समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती को नमन किया और उपस्थित दर्शकों को संबोधित किया.

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सरस्वती महोत्सव की शुभकामनाएं और बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है.

26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

आज के दिन करनाल से अलग होकर अस्तित्व में आया कुरुक्षेत्र में पवित्र स्थल मां सरस्वती के पुनर्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत वाली 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सरस्वती महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है.

हरियाणा में सरस्वती पुनर्जीवन तेजी से जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सामूहिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल नदी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है, उन्होंने बताया कि हरियाणा में सरस्वती नदी को फिर से प्रवाहित करने का कार्य तेजी से चल रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना की गई थी. बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गहन शोध के माध्यम से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना है.

एनसीईआरटी में सरस्वती नदी शामिल

हरियाणा सरकार 75 प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है. सरकार का लक्ष्य सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करना है. साथ ही, नदी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता भी किया गया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरस्वती नदी के मार्गों पर 18 नए पुलों का निर्माण किया गया है, उन्होंने कहा कि सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए स्थिर विकास का मिशन है. इसके अलावा, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में भी सरस्वती नदी के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

ये भी पढ़ें – एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 January 2026 - 12:56 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पानीपत में बजट-पूर्व परामर्श बैठक: CM नायब सिंह सैनी ने टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को दिशा-निर्देश दिए

पानीपत में बजट-पूर्व परामर्श बैठक: CM नायब सिंह सैनी ने टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को दिशा-निर्देश दिए

22 January 2026 - 8:22 AM
Photo of गुरुग्राम में प्री‑बजट संवाद: मुख्यमंत्री सैनी ने स्टार्टअप्स के लिए नई योजनाओं की घोषणा की

गुरुग्राम में प्री‑बजट संवाद: मुख्यमंत्री सैनी ने स्टार्टअप्स के लिए नई योजनाओं की घोषणा की

21 January 2026 - 3:45 PM
Photo of चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन मोड, 3 गैंगस्टरों का एनकाउंटर, केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन मोड, 3 गैंगस्टरों का एनकाउंटर, केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

21 January 2026 - 12:23 PM
Photo of Earthquake : दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में लगे भूकंप के झटके, इतनी रही तीव्रता

Earthquake : दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में लगे भूकंप के झटके, इतनी रही तीव्रता

19 January 2026 - 6:10 PM
Photo of Roadways ड्राइवरों के लिए Seat Belt लगाना आवश्यक, नहीं तो लगेगा जुर्माना

Roadways ड्राइवरों के लिए Seat Belt लगाना आवश्यक, नहीं तो लगेगा जुर्माना

17 January 2026 - 1:44 PM
Photo of School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, डिटेल में पढ़ें

School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, डिटेल में पढ़ें

15 January 2026 - 6:26 PM
Photo of पति की निर्मम हत्या करने वाली हत्यारिन को कोर्ट ने सुनाई सजा, अब जेल में करेगी पापों का प्रायश्चित

पति की निर्मम हत्या करने वाली हत्यारिन को कोर्ट ने सुनाई सजा, अब जेल में करेगी पापों का प्रायश्चित

15 January 2026 - 4:49 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हिसार में प्री-बजट बैठक, कृषि क्षेत्र पर चर्चा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हिसार में प्री-बजट बैठक, कृषि क्षेत्र पर चर्चा

15 January 2026 - 4:40 PM
Photo of Earthquake : हरियाणा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Earthquake : हरियाणा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

15 January 2026 - 3:46 PM
Photo of सीएम नायब सैनी ने की प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की अध्यक्षता, शिक्षा और महिला कल्याण पर दिया जोर

सीएम नायब सैनी ने की प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की अध्यक्षता, शिक्षा और महिला कल्याण पर दिया जोर

13 January 2026 - 8:16 AM
Back to top button