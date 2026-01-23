Haryana News : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे. समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती को नमन किया और उपस्थित दर्शकों को संबोधित किया.

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सरस्वती महोत्सव की शुभकामनाएं और बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है.

26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

आज के दिन करनाल से अलग होकर अस्तित्व में आया कुरुक्षेत्र में पवित्र स्थल मां सरस्वती के पुनर्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत वाली 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सरस्वती महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है.

हरियाणा में सरस्वती पुनर्जीवन तेजी से जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सामूहिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल नदी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है, उन्होंने बताया कि हरियाणा में सरस्वती नदी को फिर से प्रवाहित करने का कार्य तेजी से चल रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना की गई थी. बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गहन शोध के माध्यम से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना है.

एनसीईआरटी में सरस्वती नदी शामिल

हरियाणा सरकार 75 प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है. सरकार का लक्ष्य सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करना है. साथ ही, नदी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता भी किया गया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरस्वती नदी के मार्गों पर 18 नए पुलों का निर्माण किया गया है, उन्होंने कहा कि सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए स्थिर विकास का मिशन है. इसके अलावा, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में भी सरस्वती नदी के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

