छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सड़क हादसा, कार-ट्रक टक्कर में 6 की मौत

Ajay Yadav15 August 2025 - 2:46 PM
2 minutes read
Rajnandgaon Car-Truck Collision :
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सड़क हादसा, कार-ट्रक टक्कर में 6 की मौत

  • राजनांदगांव में तेज कार और ट्रक की टक्कर हुई
  • इस हादसे में छह युवकों की मौत हो गई
  • सभी युवक इंदौर से उड़ीसा यात्रा पर थे
  • तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक से गाड़ी अनियंत्रित हुई
  • पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और मामला दर्ज किया

Rajnandgaon Car-Truck Collision : राजनांदगांव में एक कार तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने के कारण अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई, जहां सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई.

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. शुक्रवार सुबह नेशनल हाईवे-53 पर बागनदी थाना क्षेत्र के चिरचारी गांव के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस भीषण हादसे में कार में सवार छह युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल है. सभी युवक इंदौर से उड़ीसा धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे.

दूसरी लेन में जाकर ट्रक से भिड़ी कार

मिली जानकारी के अनुसार, नागपुर से राजनांदगांव की ओर आ रही महाराष्ट्र पासिंग अर्टिगा कार में सात लोग सवार थे. कार तेज रफ्तार में थी और अचानक ब्रेक लगने पर चालक का संतुलन बिगड़ गया. गाड़ी अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से तेज टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सभी युवक कार में फंस गए.

तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक बनी हादसे की वजह

बताया जा रहा है कि सभी युवक अच्छे दोस्त थे और इंदौर से उड़ीसा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकले थे. राजनांदगांव जिले से गुजरते समय अचानक यह हादसा हुआ. कुछ ही पलों में उनकी खुशियों भरी यात्रा मातम में बदल गई. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. हादसे की वजह तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी का अनियंत्रित होना बताई जा रही है.

