Lok Sabha Clash : बजट सत्र के दौरान आज यानी सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रिय मंत्रियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश किताब पर छपे आर्टिकल का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान में हुई घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर बोला। जिसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर पलटवार किया।

दरअसल, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा हो रही थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए, और नरवणे की अनपब्लिश किताब ‘Four Stars of Destiny’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि, भारत-चीन की सीमा पर जो हुआ है, वो सेना का हर जवान जानता है। लेकिन मोदी सरकार ये सच्चाई देश की जनता से छिपाना चाहती है।

HM Shri @AmitShah shuts down Rahul Gandhi’s propaganda in under two minutes.



Rahul Gandhi waved a magazine clipping, falsely claiming it was taken from former General MM Naravane’s book. Amit Shah Ji immediately stood up and asked him to name the source on the floor of the… pic.twitter.com/PIN6cXPJhu — BJP (@BJP4India) February 2, 2026

राहुल गांधी पर बीजेपी ने लगाया आरोप

राहुल गांधी के इस बयान पर अमित शाह और राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी रिकॉर्ड पर बोले कि यह बातें नरवणे ने नहीं कही हैं। शाह ने कहा कि रक्षा मंत्री केवल इतना ही पूछ रहे हैं कि नरवणे की जिस किताब को आप कोट कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं। इस बढ़ते हंगामे को देखते हुए संसद की कार्रवाई को शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई, और फिर अगले दिन तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया।

बीजेपी ने जारी किए पुरानी वीडियो

वहीं अब बीजेपी ने नरवणे का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें नरवणे ने कहा है कि हमने अपनी एक इंच जमीन भी नहीं खोई है। भाजपा द्वारा जारी वीडियो में पूर्व सेना प्रमुख ने कहा है, ‘सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एक इंच जमीन भी नहीं गई है। हम अभी भी वहीं हैं, जहां पहले थे।’ इसके बाद उन्होंने चीन के साथ चल रहे डिइंगेजमेंट प्रक्रिया का जिक्र किया है।

𝐒𝐡𝐚𝐦𝐞𝐟𝐮𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐛𝐲 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐆𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢! ❌



Former Army Chief General M. M. Naravane has stated clearly:

“𝐍𝐨𝐭 𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬𝐭. 𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐚𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞.”



Yet, to push his… pic.twitter.com/s5aMZEvApB — BJP (@BJP4India) February 2, 2026

