New Year 2026 : देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी, उन्होंने कहा कि यह समय आत्म-चिंतन करने और नए संकल्प लेने का भी है. राष्ट्रपति ने भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं दीं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह आत्म-चिंतन और नए संकल्पों का भी एक अवसर है. इस मौके पर आइए हम देश के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें. उन्होंने कहा, “मेरी कामना है कि 2026 हमारे जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि लेकर आए और एक मजबूत, अधिक समृद्ध भारत बनाने के लिए नई ऊर्जा दे.

बच्चे-बुजुर्ग सब जश्न में रंगे हुए

वहीं, देशभर में नए साल को लेकर उत्साह नजर आ रहा है. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी नए साल के जश्न में रंगे हुए हैं. देश के सभी पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और पैर रखने तक की जगह नहीं है. इसके बावजूद लोगों में उत्साह है और वह फिल्मी गानों के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं.

नया साल भर रहा लोगों में नई ऊर्जा

बता दें कि नया साल आते ही देश के सभी बड़े शहरों में पार्टी वाली जगह हाउसफुल हैं और लोग जमकर नए साल का लुफ्त उठा रहे हैं. सभी अपनी-अपनी तरह से नए साल को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी रात को यादगार बना रहे हैं. नया साल लोगों को नई ऊर्जा और उत्साह भर रहा है. तेज सर्दी के बीच लोगों का जोश और उमंग कम नहीं हुई है.

