हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता असरानी का निधन, ‘शोले’ और कई हिट फिल्मों में निभाए यादगार किरदार

Ajay Yadav21 October 2025 - 8:49 AM
Asrani Death :
फटाफट पढ़ें

  • असरानी का निधन, उम्र 84 साल।
  • अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक किया गया।
  • 350+ फिल्मों में हास्य और अभिनय।
  • ‘शोले’ और ‘चुपके चुपके’ में यादगार।
  • जयपुर से बॉलीवुड तक लंबा सफर।

Asrani Death : हिन्दी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और निर्देशक गोवर्धन असरानी का सोमवार, 20 अक्टूबर को मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में निधन हो गया. वे 84 वर्ष के थे. उनका अंतिम संस्कार शाम को सांताक्रुज स्थित शास्त्री नगर श्मशानभूमि में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक किया गया. उनके मैनेजर बाबुभाई थीबा के अनुसार, असरानी का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं था.

परिवार ने दी उनकी अंतिम विदाई

मिली जानकारी के अनुसार, असरानी नहीं चाहते थे कि उनके निधन के बाद कोई शोर या हलचल मचे, उन्होंने अपनी पत्नी मंजू असरानी से पहले ही कह दिया था कि उनकी मृत्यु की खबर किसी को न दी जाए. इसी कारण परिवार ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया.

असरानी ने जीते दर्शकों का दिल

गोवर्धन असरानी ने अपने लंबे फिल्मी करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और अपनी कॉमिक टाइमिंग तथा अनोखे अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. फिल्म ‘शोले’ में जेलर के किरदार से लेकर ‘चुपके चुपके’, ‘आ अब लौट चलें’ और ‘हेरा फेरी’ जैसी फिल्मों तक, असरानी ने हर पीढ़ी को अपनी कला से प्रभावित किया. हिन्दी सिनेमा ने अपने एक ऐसे अभिनेता को खो दिया है, जिसने हंसी और अभिनय दोनों से दर्शकों का दिल जीता.

जयपुर से बॉलीवुड तक का सफर

बता दें कि असरानी मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे. उनकी पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से हुई. अपने पांच दशक से अधिक लंबे करियर में असरानी ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, उन्होंने हास्य अभिनेता और सहायक अभिनेता के रूप मे कई यादगार किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई. 1970 के दशक में वह अपने करियर के शिखर पर थे. इस दौरान उन्होंने मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, चुपके-चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर जैसी फिल्मों में काम किया. 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले में जेल वार्डन के उनके किरदार को हमेशा याद किया जाएगा.

