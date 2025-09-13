फटाफट पढ़ें

नेपाल में सुशीला कार्की बनीं प्रधानमंत्री

मोदी ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दीं

भारत ने नेपाल के साथ सहयोग जारी रखा

राष्ट्रपति ने कार्की को शपथ दिलाई

कार्की ने प्रतिनिधि सभा भंग कर दी

PM Modi : नेपाल में अंतरिम सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी.

नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है. शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं. भारत नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025

भारत ने नेपाल की नई सरकार का स्वागत किया

इसके पहले, भारत के विदेश मंत्रालय ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि करीबी पड़ोसी के रूप में भारत, नेपाल के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए उसके साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा. विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम नेपाल में माननीय श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं. हमें उम्मीद है कि इससे शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा.”

केपी ओली के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनी

गौरतलब है कि नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने शुक्रवार देर शाम प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया. राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. यह कदम आठ और नौ सितंबर को हुए जनरेशन जेड विद्रोह के बाद उठाया गया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें सुरक्षा एजेंसियों के पास शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

कार्की को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुना गया

प्रदर्शनकारी समूहों और काठमांडू शहर के मेयर बालेन्द्र शाह ने सर्वसम्मति से कार्की को प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार किया. कार्की और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल के साथ कई बैठकों के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया. सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उन्हें छह महीने के भीतर आम चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है. प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने कार्यकाल के पहले निर्णय के रूप में प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया.

