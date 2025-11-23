पीएम मोदी और मैक्रों की गर्मजोशी भरी मुलाकात, भारत–फ्रांस दोस्ती पर जोर

फटाफट पढ़ें
G20 Summit 2025 : साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन था. इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अचानक भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर बढ़े. उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया. दोनों नेताओं ने साथ में फोटो खिंचवाई. जिसमें उनकी गहरी दोस्ती साफ झलक रही थी. इस मौके पर मैक्रों ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों की तारीफ की जबकि, जबकि पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को दुनिया के भविष्य के लिए अच्छा बताया.
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाताई, उन्होंने लिखा, धन्यवाद, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी. जब देश साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो वे और भी मजबूत होते हैं. हमारे देशों की दोस्ती हमेशा बनी रहे! वहीं, पीएम मोदी ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात को सराहा. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने एक्स पर फ्रांस देश की भाषा फ्रेंच में पोस्ट किया, ”जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई. हमने तमाम मुद्दों पर सार्थक बातचीत की. भारत और फ्रांस के आपसी संबंध वैश्विक हित के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत बने हुए हैं.
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं से अलग-अलग मुलाकातें की. इनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल हैं. इसके अलावा, G20 नेताओं की बैठक के उद्घाटन सत्र में संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने ग्लोबल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स पर गंभीर पुनर्विचार का आह्वान किया.
