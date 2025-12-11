राष्ट्रीय

इंडिगो की उड़ानें रुकने के बीच पटना हवाईअड्डा हुआ सामान्य, यात्रियों को मिली राहत

Indigo Crisis :
इंडिगो की उड़ानें रुकने के बीच पटना हवाईअड्डा हुआ सामान्य, यात्रियों को मिली राहत

Indigo Crisis : देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की लगातार उड़ानों के रद्द होने से जहां यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (जेपीएनआई) पर बुधवार 10 दिसंबर को हालात अपेक्षाकृत सामान्य नजर आए. हवाईअड्डा प्रशासन ने बताया कि सभी प्रमुख शिकायतों का समाधान कर लिया गया है और अब यात्री सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं.

हवाईअड्डे के निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी ने बताया कि बुधवार को पटना आने और जाने वाली कुल 10 उड़ानें रद्द की गईं. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इनमें से कितनी उड़ानें इंडिगो की थीं. यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है जब इंडिगो ने देश के कई बड़े हवाईअड्डों, जिनमें दिल्ली और मुंबई शामलि हैं, पर कुल 220 उड़ानें रद्द कर दी थीं. एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने आश्वासन दिया था कि परिचालन जल्द सामान्य हो जाएगा, लेकिन कई शहरों में यात्रियों को अब भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

पटना हवाईअड्डे पर स्थिति में सुधार

पटना हवाईअड्डे पर स्थिति पहले से बेहतर रही. हवाईअड्डा निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी ने बताया कि कि दिनभर कुछ व्यवधान जरूर रहे, लेकिन कुल मिलाकर हालात नियंत्रण में रहे और यात्रियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही, उन्होंने कहा कि अब यात्री संतुष्ट हैं और उन्हें किसी प्रकार की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ रहा है. यह स्थिति इसलिए संभव हुई क्योंकि हवाईअड्डा प्रबंधन, इंडिगो के स्थानीय अधिकारी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों ने मिलकर यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास किए.

जेपीएनआई हवाईअड्डा पर रद्द हुई उड़ानें

निदेशक ने स्वीकार किया कि जेपीएनआई हवाईअड्डा भी इस परेशानी से प्रभावित हुआ है. बुधवार को यहां पांच आगमन और पांच प्रस्थान उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे कुछ यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा. हालांकि, हवाईअड्डा अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को समय पर सूचना देने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए गए.

असुविधा को कम करने के प्रयास

द्विवेदी ने आगे उम्मीद जताई कि 15 दिसंबर तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी. उन्होंने बताया कि एयरलाइन और हवाईअड्डा प्रबंधन मिलकर काम कर रहे हैं और यात्रियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखने का प्रयास लगातार जारी है.

देशभर में उड़ानों के रद्द होने के बीच पटना हवाईअड्डे पर सामान्य वातावरण यात्रियों के लिए राहत की खबर है. फिर भी, उन्हें सलाह दी गई है कि अपनी यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

