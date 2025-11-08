राष्ट्रीय

1 दिसंबर से शुरु होगा शीतकालीन सत्र, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

Shanti Kumari8 November 2025 - 5:29 PM
1 minute read
Parliament Winter Session 2025

New Delhi : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की संसद का शीतकालीन सत्र 2025 आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी।

शीतकालीन सत्र का उद्देश्य

यह सत्र लोकतंत्र की सक्रिय प्रक्रिया का हिस्सा है और सांसदों को देश के विकास और जनता के हितों के लिए निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विधेयकों, नीतिगत प्रस्तावों और अन्य संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करना है। इस सत्र में सरकार और विपक्ष दोनों अपनी नीतियों, योजना और परियोजनाओं पर संसद के सामने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

सत्र के दौरान आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण और राज्य-केन्द्र के मामलों पर भी गहन चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकती है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद का सत्र संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आयोजित होगा। राष्ट्रपति का यह कदम सुनिश्चित करता है कि संसद अपनी संसदीय जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समय पर पूरा कर सके।

सत्र के संभावित एजेंडे

विशेषज्ञों के अनुसार इस सत्र में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जैसे :-

  • आर्थिक नीतियाँ और बजट से संबंधित प्रस्ताव
  • सामाजिक कल्याण योजनाएँ और उनकी समीक्षा
  • राज्य और केंद्र के बीच महत्वपूर्ण मसले
  • अन्य संवैधानिक और विधायी मामलों पर बहस

यह भी पढ़ें बिहार रैली में प्रियंका गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari8 November 2025 - 5:29 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘वंदे मातरम’ को पूरे हुए 150 साल, पीएम मोदी ने कहा – यह केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है

‘वंदे मातरम’ को पूरे हुए 150 साल, पीएम मोदी ने कहा – यह केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है

7 November 2025 - 1:22 PM
Photo of देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट का दूसरा चरण शुरू, जानें प्रक्रिया

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट का दूसरा चरण शुरू, जानें प्रक्रिया

4 November 2025 - 5:54 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा में U-14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत, पहले दिन खेले गए दो मुकाबले

ग्रेटर नोएडा में U-14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत, पहले दिन खेले गए दो मुकाबले

1 November 2025 - 6:49 PM
Photo of मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

1 November 2025 - 6:25 PM
Photo of जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

28 October 2025 - 4:23 PM
Photo of Delhi acid Attack: पिता निकला एसिड अटैक का मास्टरमाइंड, पुलिस जांच का एंगल चेंज

Delhi acid Attack: पिता निकला एसिड अटैक का मास्टरमाइंड, पुलिस जांच का एंगल चेंज

28 October 2025 - 11:43 AM
Photo of चक्रवात ‘मोंथा’ का बढ़ता खतरा, आंध्र से बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट

चक्रवात ‘मोंथा’ का बढ़ता खतरा, आंध्र से बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट

27 October 2025 - 11:12 AM
Photo of जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

25 October 2025 - 2:23 PM
Photo of पीएम मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी, इसे भक्ति, सादगी और प्रकृति प्रेम का पर्व बताया

पीएम मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी, इसे भक्ति, सादगी और प्रकृति प्रेम का पर्व बताया

25 October 2025 - 11:02 AM
Photo of गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : दिल्ली से होगा श्रृंखला का आरंभ, केजरीवाल और CM मान लेंगे हिस्सा

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : दिल्ली से होगा श्रृंखला का आरंभ, केजरीवाल और CM मान लेंगे हिस्सा

24 October 2025 - 8:42 PM
Back to top button