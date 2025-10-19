Bollywood: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti chopra) भी अब मां बन गई हैं. अभिनेत्री ने आज (19 अक्टूबर) बेटे को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर दी और लिखा कि, “आखिरकार वो यहां है, हमारा बेबी बॉय। हम पहले की जिंदगी याद भी नहीं कर सकते हैं.

इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि, हमारी बाहें भर गई हैं, दिल भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है. पहले हम एक-दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सबकुछ है.’ राघव चड़्ढा और परिणीति चोपड़ा द्वारा दिए गए इस ख़बर के बाद फैंस में खुशियों का माहौल है। सोशल मीडिया पर न्यू पैरेंट्स (नए माता-पिता) को खूब बधाइयां मिल रही है।

फिल्मी हस्तियों ने दी बधाई

कई फिल्मी हस्तियों ने भी कमेंट करके परिणति और राघव को पहली बार पेरेंट्स बनने पर विश किया है. कृति सेनन ने लिखा- ‘बधाई हो.’ भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने कमेंट किया- ‘दिल से बधाई.’ वहीं अनन्या पांडे ने कई रेड हार्ट इमोजी शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी है.

अभिनेत्री ने इस दिन दी थी जानकारी

बता दें कि परिणीति चोपड़ा ने 25 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की ख़बर दी थी। अभिनेत्री ने पोस्ट में एक केक की फोटो शेयर की थी जिसमें था 1+1=3. केक पर नन्हे पैरों के निशान भी बने थे. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि, हमारा लिटिल यूनिवर्स आने वाला है. बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं.

