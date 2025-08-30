फटाफट पढ़ें

Asaduddin Owaisi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध करें, लेकिन शालीनता न खोएं. बिहार के दरभंगा में इंडिया गठबंधन के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद देश में राजनीति गरमा गई है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप बोलें, विरोध करें और जितना चाहें निंदा करें, लेकिन अगर शालीनता की सीमा पार करते हैं तो यह गलत है. चाहे वह किसी के बारे में भी हो. प्रधानमंत्री की आलोचना करें लेकिन सीमा पार करना सही नहीं है. तब हमारी बहस का विषय गलत और अश्लील होगा. अगर कोई और ऐसा कर रहा है तो हमें उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत के कुल निर्यात का आधा हिस्सा प्रभावित होगा. मोटर पार्ट्स, ज्वैलरी, रेडिमेड कपड़ों जैसे उत्पादों के 60,000 करोड़ रुपये के निर्यात पर इसका सीधा असर पड़ेगा. औवैसी ने बताया कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद यह टैरिफ लगाया गया. उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है. जबकि इस टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को बड़ा नुकसान होगा.

