Other States

PM पर टिप्पणी को लेकर ओवैसी की नसीहत, अमेरिकी टैरिफ पर जताई चिंता

Ajay Yadav30 August 2025 - 10:42 AM
1 minute read
Asaduddin Owaisi :
PM पर टिप्पणी को लेकर ओवैसी की नसीहत, अमेरिकी टैरिफ पर जताई चिंता

फटाफट पढ़ें

  • ओवैसी ने पीएम पर टिप्पणी को गलत बताया
  • बोले, विरोध करें पर शालीनता ज़रूरी है
  • दरभंगा में मोदी और मां पर टिप्पणी हुई
  • अमेरिकी टैरिफ से निर्यात को नुकसान होगा
  • ओवैसी बोले, 60 हजार करोड़ का नुकसान संभव

Asaduddin Owaisi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध करें, लेकिन शालीनता न खोएं. बिहार के दरभंगा में इंडिया गठबंधन के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद देश में राजनीति गरमा गई है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप बोलें, विरोध करें और जितना चाहें निंदा करें, लेकिन अगर शालीनता की सीमा पार करते हैं तो यह गलत है. चाहे वह किसी के बारे में भी हो. प्रधानमंत्री की आलोचना करें लेकिन सीमा पार करना सही नहीं है. तब हमारी बहस का विषय गलत और अश्लील होगा. अगर कोई और ऐसा कर रहा है तो हमें उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है.

अमेरिकी टैरिफ पर ओवैसी ने जताई चिंता

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत के कुल निर्यात का आधा हिस्सा प्रभावित होगा. मोटर पार्ट्स, ज्वैलरी, रेडिमेड कपड़ों जैसे उत्पादों के 60,000 करोड़ रुपये के निर्यात पर इसका सीधा असर पड़ेगा. औवैसी ने बताया कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद यह टैरिफ लगाया गया. उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है. जबकि इस टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को बड़ा नुकसान होगा.

यह भी पढ़ें : PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 August 2025 - 10:42 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दरभंगा विवाद पर सियासी संग्राम, राउत ने BJP को ठहराया जिम्मेदार, अमित शाह ने की माफी की मांग

दरभंगा विवाद पर सियासी संग्राम, राउत ने BJP को ठहराया जिम्मेदार, अमित शाह ने की माफी की मांग

30 August 2025 - 9:56 AM
Photo of मणिमहेश यात्रा में परेशानी, खराब मौसम और टूटे रास्तों से बढ़ी मुश्किल, 7 की मौत, कई लापता

मणिमहेश यात्रा में परेशानी, खराब मौसम और टूटे रास्तों से बढ़ी मुश्किल, 7 की मौत, कई लापता

29 August 2025 - 10:41 AM
Photo of केरल में बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट, लूटे 2.4 करोड़ रूपए

केरल में बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट, लूटे 2.4 करोड़ रूपए

28 August 2025 - 7:49 PM
Photo of अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता

अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता

28 August 2025 - 1:13 PM
Photo of कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

28 August 2025 - 9:53 AM
Photo of विरार में चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 14 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी

विरार में चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 14 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी

28 August 2025 - 8:50 AM
Photo of ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला, बंगाल के लोंगों को चोर कहना राज्य का अपमान

ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला, बंगाल के लोंगों को चोर कहना राज्य का अपमान

27 August 2025 - 5:02 PM
Photo of स्कूल भर्ती घोटाले में TMC विधायक के घर ED की छापेमारी, भागने की कोशिश में हुए गिरफ्तार

स्कूल भर्ती घोटाले में TMC विधायक के घर ED की छापेमारी, भागने की कोशिश में हुए गिरफ्तार

26 August 2025 - 6:33 PM
Photo of जम्मू के डोडा में तबाही, चार लोगों की मौत, इस सैलाब में कई घर बहे

जम्मू के डोडा में तबाही, चार लोगों की मौत, इस सैलाब में कई घर बहे

26 August 2025 - 2:36 PM
Photo of उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का वार, पाक खिलाड़ियों को मटन खिलाने की दिलाई याद

उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का वार, पाक खिलाड़ियों को मटन खिलाने की दिलाई याद

24 August 2025 - 2:13 PM
Back to top button