राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी एकजुट, पप्पू यादव ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

Ajay Yadav18 August 2025 - 1:00 PM
2 minutes read
  • राहुल गांधी की वोटर यात्रा को मिला समर्थन
  • पप्पू यादव ने वोटर सूची कटौती की बात कही
  • SIR में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है
  • सीपी राधाकृष्णन RSS के बताए गए
  • यात्रा 23 जिलों और 1300 किमी लंबी

Bihar News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव, सीपीआई के कई नेता, मुकेश सहनी और सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए हैं. इस यात्रा को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को रफीगंज पहुंच गई है. राहुल तेजस्वी आगे-आगे हैं. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा में शामिल हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि “देखिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है. वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर जनता में भारी आक्रोश है.

बीजेपी पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आरोप

पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने लाखों मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कटवा दिया. हम लोग चुनाव आयोग और बीजेपी की पोल खोल रहे हैं. चुनावी फायदा के लिए हम लोग यह सब नहीं कर रहे हैं.

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं. पिछले पांच साल से जनता उनके साथ है. SIR के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है. मुख्य चुनाव आयुक्त सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं, क्योंकि वह बीजेपी के प्रवक्ता हैं. राहुल गांधी ने आम आदमी की आवाज बना दी है कि वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं.

विपक्ष से भी उम्मीदवार उतारने की मांग

वहीं सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि यह RSS के आदमी हैं. विपक्ष उम्मीदवार उतारे. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ कहा हैं? एक बड़ा सवाल है. उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है.

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में यह यात्रा निकाली जा रही है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान बिहार के 23 जिलों को कवर करेंगे. यह यात्रा करीब 1300 किलोमीटर लंबी है.

राहुल गांधी ने सासाराम से यात्रा की शुरुआत की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ-साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई, मुकेश सहनी की पार्टी, सांसद पप्पू यादव सहित अन्य विपक्षी दल भी साथ हैं. राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत रविवार को शेरशाह सूरी की स्थली सासाराम से की है. आज सोमवार को यात्रा का दूसरा दिन है. औरंगाबाद से यात्रा शुरू हुई है जो गया तक जाएगी.

