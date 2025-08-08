राष्ट्रीय

NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में पुतिन से की मुलाकात, ऊर्जा और रक्षा मामलों पर की चर्चा

Ajay Yadav8 August 2025 - 12:11 PM
2 minutes read
Moscow Visit :
NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में पुतिन से की मुलाकात, ऊर्जा और रक्षा मामलों पर की चर्चा

फटाफट पढ़ें

  • डोभाल ने पुतिन से ऊर्जा और रक्षा पर चर्चा की
  • डोभाल ने पुतिन के भारत दौरे का संकेत दिया
  • डोभाल ने शोइगू से भी मुलाकात की
  • शोइगू ने भारत-रूस संबंधों को मजबूत बताया
  • दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया

Moscow Visit : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की.

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने बृहस्पतिवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. यह बैठक भारत और रूस के बीच ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी. अजित डोभाल बुधवार को मॉस्को पहुंचे थे और उन्होंने पहले ही संकेत दिया था कि पुतिन साल के अंत तक भारत का दौरा कर सकते हैं.

डोभाल ने शोइगू से भी मुलाकात की

इससे पहले दिन में, अजित डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की. शोइगू ने कहा कि भारत और रूस के बीच “मजबूत और समय की कसौटी पर खरे” दोस्ताना रिश्ते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई उच्च स्तरीय वार्ता का समय निर्धारित किया जाए.

दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया

सर्गेई शोइगू ने कहा कि मॉस्को के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के साथ विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को हर तरह से मजबूत किया जाए. यह साझेदारी आपसी सम्मान, विश्वास, एक-दूसरे के हितों का समान विचार और साझा एजेंडे को बढ़ावा देने की इच्छा पर आधारित है.

रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देश आधुनिक समय की चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए एकजुट हैं. भारत और रूस कई दशकों से सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी बनाए हुए हैं.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 August 2025 - 12:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के आरोपों को मिला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग

राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के आरोपों को मिला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग

8 August 2025 - 11:20 AM
Photo of टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

8 August 2025 - 8:12 AM
Photo of नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

7 August 2025 - 5:27 PM
Photo of अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

7 August 2025 - 4:00 PM
Photo of अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

7 August 2025 - 2:13 PM
Photo of किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

7 August 2025 - 10:37 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

5 August 2025 - 3:16 PM
Photo of अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

5 August 2025 - 1:53 PM
Photo of राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

5 August 2025 - 1:04 PM
Photo of NDA संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का अभिनंदन, पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

NDA संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का अभिनंदन, पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

5 August 2025 - 12:19 PM
Back to top button