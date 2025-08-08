फटाफट पढ़ें

डोभाल ने पुतिन से ऊर्जा और रक्षा पर चर्चा की

डोभाल ने पुतिन के भारत दौरे का संकेत दिया

डोभाल ने शोइगू से भी मुलाकात की

शोइगू ने भारत-रूस संबंधों को मजबूत बताया

दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया

Moscow Visit : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की.

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने बृहस्पतिवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. यह बैठक भारत और रूस के बीच ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी. अजित डोभाल बुधवार को मॉस्को पहुंचे थे और उन्होंने पहले ही संकेत दिया था कि पुतिन साल के अंत तक भारत का दौरा कर सकते हैं.

डोभाल ने शोइगू से भी मुलाकात की

इससे पहले दिन में, अजित डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की. शोइगू ने कहा कि भारत और रूस के बीच “मजबूत और समय की कसौटी पर खरे” दोस्ताना रिश्ते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई उच्च स्तरीय वार्ता का समय निर्धारित किया जाए.

दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया

सर्गेई शोइगू ने कहा कि मॉस्को के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के साथ विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को हर तरह से मजबूत किया जाए. यह साझेदारी आपसी सम्मान, विश्वास, एक-दूसरे के हितों का समान विचार और साझा एजेंडे को बढ़ावा देने की इच्छा पर आधारित है.

रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देश आधुनिक समय की चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए एकजुट हैं. भारत और रूस कई दशकों से सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी बनाए हुए हैं.

