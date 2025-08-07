यूटिलिटी न्यूजशिक्षा

NPCI की UPI में बड़ी क्रांति: क्या बदलाव हैं और आपको कैसे बचना चाहिए UPI फ्रॉड से?

Amzad Khan7 August 2025 - 5:50 PM
UPI New Rules 2025
UPI में बड़ी क्रांति

UPI New Rules 2025 : अगर आप भी हर दिन UPI से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. NPCI (National Payments Corporation of India) ने UPI (Unified Payments Interface) में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो न सिर्फ लेन-देन को और आसान बनाएंगे बल्कि फ्रॉड से आपकी जेब को कटने से बचाएंगे. भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति में अब एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है.

इतना ही नहीं नए नियम, नई सुरक्षा और नई सुविधा यानी अब आपका पैसा पहले से ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से काम करेगा. लेकिन इन बदलावों के बीच अगर आप थोड़ी भी लापरवाही करते हैं, तो आप फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं. तो आइए जानते हैं. क्या है UPI में नया? कैसे रखें खुद को फ्रॉड से सुरक्षित? और आखिर ये बदलाव आपकी जिंदगी को कैसे आसान बनाएंगे.

क्या-क्या बदलाव हुए हैं UPI में?

1. ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाव:

अब एक दिन में की जाने वाली ट्रांजेक्शनों की संख्या और रकम की सीमा पर नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके.

2. ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए नई टाइम विंडो:

अब सभी ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन जैसे Netflix, बिजली बिल या EMI, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही प्रोसेस किए जाएंगे. इससे रात के समय होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकेगा.

3. बेहतर KYC सिस्टम:

आप अब हर नया UPI यूजर अपने बैंक और UPI ऐप में वेरिफिकेशन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक KYC से गुजरेगा.

4. रिस्क-आधारित OTP सिस्टम:

हालांकी अब जितनी बड़ी रकम होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. छोटे ट्रांजेक्शन में एक स्तर की सुरक्षा, बड़े ट्रांजेक्शन में डबल OTP और AI आधारित वेरिफिकेशन की जाएगी.

कैसे बचें UPI फ्रॉड से?

किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर गलती से भी क्लिक न करें. साथ ही किसी भी QR कोड को स्कैन करने से पहले यह जांच लें कि वह सही व्यक्ति/दुकान का ही या फिर किसी और का है. OTP या PIN कभी भी किसी के साथ साझा न करें. फर्जी ऐप्स और वेबसाइट से UPI यूज न करें. हमेशा UPI ऐप को Google Play Store या Apple App Store से ही डाउनलोड करें.

नए बदलाव आपके लिए क्यों जरूरी हैं?

इन बदलावों का मकसद है:

  • ट्रांजेक्शन में पारदर्शिता लाना.
  • यूज़र्स का डेटा और पैसा सुरक्षित रखना.
  • डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाना.

NPCI द्वारा की गई ये जानकारी UPI को और ज़्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित बनाती हैं. बतौर एक यूजर बनकर आप न सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया की इस क्रांति में भागीदार भी साबित होते है.

