Jharkhand ED Raids : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार, 7 अगस्त को झारखंड के व्यवसायी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई लगभग 750 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले से जुड़ी है, जो देश के बड़े कर मामलों में से एक मानी जा रही है. ईडी की टीमें सुबह ही बिष्टुपुर, बर्मामाइंस, जुगसलाई और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंचीं.

कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई

ईडी अधिकारियों ने आदित्यपुर हथियाडीह स्थित शारदा एंडेवर फैक्ट्री और बिष्टुपुर के कांट्रैक्टर्स एरिया में जायसवाल के निवास पर छापेमारी की. जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया है. कार्रवाई पूरे दिन चली और दस्तावेजों की गहन छानबीन की गई. अधिकारियों ने इस संबंध में मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की, लेकिन सूत्रों के अनुसार, कई अहम सुराग मिले हैं जो इस घोटाले की परतें खोल सकते हैं.

पहले भी हो चुका है गिरफ्तार

बबलू जायसवाल पर इससे पहले 55.66 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले का आरोप लग चुका है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. आरोप था कि उन्होंने कई कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की थी. इस मामले में जय भोलानाथ कंपनी, मां शारदा एंडेवर, मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, केदारनाथ ट्रैक्सीन, ज्ञानदीप आयरन प्राइवेट लिमिटेड और विभ्रान स्क्रैप कंपनी जैसी फर्मों के नाम सामने आए थे. पुराने मामले में 22.31 करोड़ और 33.35 करोड़ रुपये की अलग-अलग राशि का घोटाला पाया गया था. अब ईडी की यह छापेमारी 750 करोड़ की बड़ी फर्जीवाड़े की कड़ी के रूप में देखी जा रही है.

छानबीन जारी, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी

हालांकि अभी तक इस ताजा मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ईडी की छानबीन जारी है. अगर पर्याप्त सबूत सामने आते हैं, तो जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई संभव है. अधिकारियों की टीम मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी के विभिन्न एंगल से जांच कर रही है. यह मामला यह भी दिखाता है कि किस तरह स्क्रैप और लोहे के कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर टैक्स से बचने के लिए संगठित तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है.

