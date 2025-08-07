Madhya Pradeshराज्य

जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन के नाम पर सेना से 54 लाख की ठगी, एफआईआर दर्ज

Anup Tiwari7 August 2025 - 4:29 PM
2 minutes read
Jabalpur Fraud
सेना से 54 लाख की ठगी

Jabalpur Fraud : जबलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सूर्या हाफ मैराथन के आयोजन के नाम पर सेना को करीब 54 लाख की चपत लगाई गई है. आयोजन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई थी, जिसने पंजीकरण शुल्क की पूरी राशि खुद के पास रख ली और अनुबंध के अनुसार सेना को नहीं सौंपी. इस मामले में अब पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है.

निजी कंपनी को सौंपी गई थी जिम्मेदारी

17 नवंबर 2024 को मध्य भारत सेना मुख्यालय के तत्वावधान में सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था. इस आयोजन के लिए ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर (GRC), जबलपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया था. आयोजन की व्यवस्थाएं संभालने के लिए GRC ने सिने क्राफ्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ एमओयू साइन किया था. कंपनी के संचालक राहुल मिश्रा ने दावा किया था कि उन्होंने जबलपुर में घाट फेस्टिवल जैसे कई बड़े इवेंट्स आयोजित किए हैं. इसके बाद मैराथन के लिए इंडिया रनिंग नाम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया.

अपने खाते में जमा कराए पैसे

इंडिया रनिंग के जरिए कुल 53,55,369 की पंजीकरण फीस प्रतिभागियों से एकत्र की गई. लेकिन यह पूरी राशि कंपनी ने अपने खाते में रख ली और इसे GRC के खाते में स्थानांतरित नहीं किया गया, जो कि अनुबंध का उल्लंघन है. GRC ने जब बार-बार कंपनी से संपर्क किया, तो हर बार टालने और आश्वासन देने का खेल चलता रहा.

जांच में यह भी सामने आया कि राहुल मिश्रा के खिलाफ पहले भी घाट फेस्टिवल के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और वह जेल भी जा चुका है. फिर भी, सूर्या हाफ मैराथन से जुड़ी राशि अब तक सेना को नहीं सौंपी गई.

एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी राहुल मिश्रा फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है. गोरखपुर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस धोखाधड़ी में किसी और की संलिप्तता तो नहीं थी. यह मामला दिखाता है कि कैसे कुछ निजी कंपनियां सरकारी और सैन्य आयोजनों के नाम पर आर्थिक अपराध को अंजाम दे रही हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

