Prayagraj Encounter : उत्तर प्रदेश की धरती बदमाशों के लिए काल साबित होती जा रही है. पिछले कुछ सालों में पुलिस ने कई बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर किया है, इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने शंकरगढ़ इलाके में झारखंड के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. उसके पास से एके 47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं.

अस्पताल में तोड़ा दम

बुधवार को प्रयागराज एसटीएफ ने बदमाश आशीष के जिले के शंकरगढ़ इलाके में होने की सूचना पर घेराबंदी की, जिसके बाद रात के समय पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, इस दौरान आशीष ने एके 47 से एसटीएफ की टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी. इस हमले में कई एसटीएफ कर्मी बाल-बाल बच गए. पुलिस के जवाबी हमले में आशीष के पैरों पर गोली लग गई जिससे वह जख्मी हो गया. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

झारखंड का रहने वाला था आशीष

आशीष, झारखंड के धनबाद का रहने वाला था और अपराध की दुनिया में उसका बड़ा नाम था. इतना ही नहीं उस पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज थे और पुलिस ने उस पर 4 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था. बिहार और झारखंड में उसने अपना जबरदस्त गैंग नेटवर्क फैला रखा था और वह एक खतरनाक अंतर्राज्यीय गैंग का हिस्सा था. पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी. गुरुवार रात मुठभेड़ में आखिरकार उसका अपराध का सफर खत्म हुआ. मौके से पुलिस ने एके-47 राइफल, 9 एमएम पिस्टल, ढेर सारे कारतूस और एक बाइक बरामद की. आशीष की गैंगस्टर वाली छवि और भारी हथियारों ने उसे पुलिस की हिट लिस्ट में टॉप पर ला दिया था.

अपराध के खिलाफ स्पष्ट संदेश

प्रयागराज में झारखंड के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन का मुठभेड़ में मारा जाना उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराधियों के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संकेत है. यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अपराध कर के कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता, चाहे वह कितना ही संगठित और खतरनाक क्यों न हो. पुलिस की सतर्कता और तत्परता के चलते एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का अंत हुआ है, जो आने वाले समय में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा सकता है.

