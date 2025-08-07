Divyanshu Patel IAS : मुरादाबाद नगर निगम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब इरादे मजबूत हों तो बदलाव मुमकिन है. आईएएस दिव्यांशु पटेल के नेतृत्व में मुरादाबाद की नई सोच और जनहित वाली योजनाएं अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी हैं. शुक्रवार को जब नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और शहर की तरक्की की तस्वीर पेश की, जिसके बाद सीएम खुद भी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा, “मुरादाबाद की ये पहलें दूसरे नगर निगमों के लिए मिसाल हैं.” साथ ही ये वादा भी किया कि वे जल्द ही खुद मुरादाबाद आकर इन बदलावों को अपनी आंखों से देखेंगे.

कॉफी टेबल बुक और ‘हनुमान वाटिका’ का पोट्रेट भेंट

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने सीएम को नगर निगम की कॉफी टेबल बुक भेंट की, जिसमें स्वच्छता, कर वसूली, शहरी विकास और सांस्कृतिक परियोजनाओं का ब्यौरा शामिल था. इसके साथ ही हनुमान वाटिका का आकर्षक चित्र भी उपहार स्वरूप दिया गया.

मुरादाबाद की बड़ी उपलब्धियां

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देशभर में 10वां स्थान

लगातार दो साल कर वसूली में यूपी में प्रथम स्थान

1000 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को कराया गया मुक्त

निर्माणाधीन युद्ध स्मारक व मेमोरियल पार्क

वेस्ट अवेयरनेस सेंटर की स्थापना

अमृत सरोवर और स्पंदन सरोवर जैसे पर्यटन स्थल विकसित

‘स्पंदन सरोवर’ का म्यूजिकल फाउंटेन शो अब मुरादाबाद के लिए नया आकर्षण बन चुका है.

नेतृत्व की मिसाल बने दिव्यांशु पटेल

नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत ने यह दिखा दिया है कि यदि इच्छाशक्ति हो तो शहरी विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है. मुख्यमंत्री द्वारा मिली सराहना मुरादाबाद के लिए गौरव का विषय है और आने वाले समय में यह शहर उत्तर प्रदेश में नवाचार की पहचान बनता जा रहा है.

