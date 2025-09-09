फटाफट पढ़ें

पाल ने सोशल मीडिया बैन हटाया

कैबिनेट ने 8 सितंबर को लिया फैसला

मंत्री बोले, फैसले पर पछतावा नहीं

प्रदर्शनों में 21 की मौत, 300 घायल

फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप फिर से शुरू

Nepal Gen-Z Protest : नेपाल सरकार ने 8 सितंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि उन्हें इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है.

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि यह निर्णय सोमवार, 8 सितंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में लिया गया. मंत्री गुरुंग ने स्पष्ट किया कि सरकार को पहले लिए गए प्रतिबंध के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया से बैन हटाने का फैसला उन विरोध प्रदर्शनों के कारण लिया गया है, जिनमें लोग इस मुद्दे को बहाना बना रहे थे. कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है, जो नेपाल के राष्ट्रीय गौरव का सम्मान नहीं करती.

प्रदर्शनों में 21 की मौत 300 घायल

बता दें कि नेपाल में प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और 300 से अधिक घायल हुए हैं. नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने घोषणा की कि सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध का अपना फैसला वापस ले लिया है. गुरुंग ने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को काठमांडू के मध्य में संसद के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले ‘जेन जी’ समूह की मांगों के अनुसार सोशल मीडिया साइटों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है.

फेसबुक एक्स व्हाट्सएप फिर से शुरू

तीन दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक और ‘एक्स’ सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित हो रहे थे. मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने विरोध कर रहे ‘जेन जी’ समूह से प्रदर्शन खत्म करने का अनुरोध किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए. इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा. इस बीच, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट सोमवार रात से फिर से चालू हो गई हैं.

