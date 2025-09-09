राष्ट्रीय

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाया, जेन-जेड प्रदर्शन के बाद लिया फैसला

Ajay Yadav9 September 2025 - 7:41 AM
2 minutes read
Nepal Gen-Z Protest :
नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाया, जेन-जेड प्रदर्शन के बाद लिया फैसला

फटाफट पढ़ें

  • पाल ने सोशल मीडिया बैन हटाया
  • कैबिनेट ने 8 सितंबर को लिया फैसला
  • मंत्री बोले, फैसले पर पछतावा नहीं
  • प्रदर्शनों में 21 की मौत, 300 घायल
  • फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप फिर से शुरू

Nepal Gen-Z Protest : नेपाल सरकार ने 8 सितंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि उन्हें इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है.

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि यह निर्णय सोमवार, 8 सितंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में लिया गया. मंत्री गुरुंग ने स्पष्ट किया कि सरकार को पहले लिए गए प्रतिबंध के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया से बैन हटाने का फैसला उन विरोध प्रदर्शनों के कारण लिया गया है, जिनमें लोग इस मुद्दे को बहाना बना रहे थे. कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है, जो नेपाल के राष्ट्रीय गौरव का सम्मान नहीं करती.

प्रदर्शनों में 21 की मौत 300 घायल

बता दें कि नेपाल में प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और 300 से अधिक घायल हुए हैं. नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने घोषणा की कि सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध का अपना फैसला वापस ले लिया है. गुरुंग ने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को काठमांडू के मध्य में संसद के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले ‘जेन जी’ समूह की मांगों के अनुसार सोशल मीडिया साइटों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है.

फेसबुक एक्स व्हाट्सएप फिर से शुरू

तीन दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक और ‘एक्स’ सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित हो रहे थे. मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने विरोध कर रहे ‘जेन जी’ समूह से प्रदर्शन खत्म करने का अनुरोध किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए. इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा. इस बीच, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट सोमवार रात से फिर से चालू हो गई हैं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 September 2025 - 7:41 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मुन्ना भाई जैसी हरकत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CTET परीक्षा में प्रॉक्सी भेजने वाले को फटकार

मुन्ना भाई जैसी हरकत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CTET परीक्षा में प्रॉक्सी भेजने वाले को फटकार

8 September 2025 - 9:57 PM
Photo of भारत पर टैरिफ लगाना सही फैसला, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप का किया खुलकर समर्थन

भारत पर टैरिफ लगाना सही फैसला, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप का किया खुलकर समर्थन

8 September 2025 - 12:29 PM
Photo of बलात्कार मामले में सजा काट रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला नया काम, करेंगे लाइब्रेरी क्लर्क की ड्यूटी

बलात्कार मामले में सजा काट रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला नया काम, करेंगे लाइब्रेरी क्लर्क की ड्यूटी

7 September 2025 - 6:41 PM
Photo of दिल्ली दंगे केस: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम, लंबी हिरासत का दिया हवाला

दिल्ली दंगे केस: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम, लंबी हिरासत का दिया हवाला

6 September 2025 - 10:44 PM
Photo of पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से की बातचीत, यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से की बातचीत, यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

6 September 2025 - 9:53 PM
Photo of डोनाल्ड ट्रंप के नरम तेवर पर पीएम मोदी ने किया दोस्ताना पोस्ट, भावनाओं की सराहना की

डोनाल्ड ट्रंप के नरम तेवर पर पीएम मोदी ने किया दोस्ताना पोस्ट, भावनाओं की सराहना की

6 September 2025 - 12:20 PM
Photo of PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर

PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर

6 September 2025 - 9:41 AM
Photo of भारत-अमेरिका रिश्ते पर बोले ट्रंप, मोदी हमेशा रहेंगे…, कुछ फैसलों से नाखुश

भारत-अमेरिका रिश्ते पर बोले ट्रंप, मोदी हमेशा रहेंगे…, कुछ फैसलों से नाखुश

6 September 2025 - 8:39 AM
Photo of कांग्रेस के बिहार-बीड़ी पोस्ट पर सियासी विवाद: NDA नेताओं ने दिया करारा जवाब, कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट

कांग्रेस के बिहार-बीड़ी पोस्ट पर सियासी विवाद: NDA नेताओं ने दिया करारा जवाब, कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट

5 September 2025 - 2:11 PM
Photo of शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

5 September 2025 - 12:25 PM
Back to top button