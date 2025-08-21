Chhattisgarhबड़ी ख़बर

कुख्यात नक्सली सुनीता को किया गया गिरफ्तार, माओवादी स्टेट कमेटी की है सदस्य

Avinay Mishra21 August 2025 - 4:03 PM
1 minute read

Naxalite Arrested : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुक्त भारत अभियान की बात करते आए हैं. ऐसे में सुरक्षाबल और पुलिस लगातार नक्सल विरोधी कार्रवाई कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ और तेलगांना के सीमावर्ती इलाके में कुख्यात नक्सली सुनीता को गिरफ्तार किया गया है. माओवादी स्टेट कमेटी की सदस्य है.

आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार, सुनीता सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर की पत्नी है. तेलंगाना इंटेलिजेंस पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरअसल, मुखबिर से सूचना मिली थी. पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. सुनीता की गिरफ्तारी करीमनगर से हुई है. जब इलाज के लिए जाते समय सुनीता को गिरफ्तार किया गया है. अब छत्तीसगढ़ सुरक्षाबल मुस्तैद हैं. नक्सलियों की छुट पुट घटनाएं ही सामने आ रही हैं. छत्तीगढ़ में नक्सली अब अंतिम सांसें ले रहा है.

बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने बताया

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिनों पहले बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने बताया था कि जनवरी 2014 से अब तक की बात करें तो 300 से ज्यादा नक्सलियों मारा जा चुका है. बस्तर डिवीजन की बात करें तो अब 400 से कम हथियारबंद कैडर हैं. माओवादियों की सेंट्रल कमेटी को कमजोर किया जा चुका है. आंकड़े की बात देखते हैं तो सिर्फ 12 से 13 ही कमांडर एक्टिव हैं.

आपको बता दें कि माओवादी स्टेट कमेटी की सदस्य सुनीता का पकड़ा जाना काफी अहम माना जा रहा है. क्योंकि सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर की पत्नी है. ऐसे में एक्टिव नक्सलियों और हथियारबंद कैडर की जानकारी मिल सकती है. सुनीता की गिरफ्तारी हुई है. ऐसे में माना जा रहा है कि बड़े नक्सली भी पकड़ में आ सकते हैं.

