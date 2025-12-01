Other Statesक्राइम

नांदेड में प्रेमी की सर कुचल और गोली मारकर हत्या, प्रेमिका ने शव से रचाई शादी

2 minutes read
Maharashtra Love Story

Maharashtra Love Story : महाराष्ट्र के नांदेड जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आंचल नाम की लड़की के परिवार वालों ने उसके प्रेमी सक्षम की बेरहमी से हत्या कर दी। सक्षम का गुनाह केवल इतना था कि उसने दूसरी जाति की लड़की के साथ प्रेम किया था।

परिवार ने मिलकर की हत्या

आंचल के परिवार ने प्रेम के खिलाफ इतना आक्रोश जताया कि उसके भाई और पिता ने मिलकर सक्षम की हत्या कर दी। पहले दोनों ने सक्षम को जमकर पीटा, फिर उसके सिर में गोली मारी, और अंत में पत्थर से सिर कुचल दिया।

पुलिस भी हैरान

हत्या की बेरहमी इतनी थी कि पुलिस भी घटनास्थल पर हैरान रह गई। यह घटना मिलिंद नगर, इतवारा पुलिस थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को हुई। घटना की जानकारी मिलते ही आंचल मौके पर गई और अपने प्रेमी की शव के साथ ही शादी कर ली।

पुलिसवालों पर आरोप

आंचल ने दो पुलिसवालों धीरज कोमलवार और महीत असरवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके भाई को भड़काया। आंचल का दावा है कि उसके परिवार वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है।

झूठी शिकायत का दबाव

सक्षम की हत्या वाले दिन सुबह लगभग 11 बजे, आंचल के छोटे भाई ने उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर सक्षम के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने को कहा। जब आंचल ने इनकार किया, तो पुलिसवालों ने उसके भाई को भड़काया। आंचल का कहना है कि पुलिसवालों ने कहा, “तुम उस आदमी को क्यों नहीं मार देते जिसके साथ तुम्हारी बहन का अफेयर है?” और उसका भाई जवाब में “ठीक है” कह दिया।

हत्या की वारदात

गुरुवार शाम को सक्षम अपने दोस्तों के साथ था, तभी आंचल के भाई हिमेश ममीदवार ने झगड़ा शुरू किया। देखते ही देखते यह झगड़ा हाथापाई में बदल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, हिमेश ने सक्षम को गोली मारी और फिर उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपियों की गिरफ्तारी

इस मामले में हिमेश ममीदवार, भाई साहिल, पिता गजानन ममीदवार और तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर BNS, SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत हत्या, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना और दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है।

