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मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, ईरान-इजरायल टकराव में बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत

Shanti Kumari20 March 2026 - 5:12 PM
1 minute read
Ali Mohammad Naini

Middle East Conflict : मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो चुका है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस टकराव के बीच ईरान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके कई शीर्ष सैन्य और खुफिया अधिकारी मारे गए हैं।

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की एक हमले में मौत हो गई। यह घटना ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर मानी जा रही है।

IDF का दावा: तेहरान में खुफिया मंत्री खतीब ढेर

वहीं, इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने दावा किया है कि उसने ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को तेहरान में एक लक्षित हमले में मार गिराया। इजरायल के अनुसार, खतीब पर ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कार्रवाई कराने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कथित गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे।

इसके अलावा, इजरायली हमलों में ईरान के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए हैं। इनमें सुरक्षा से जुड़े अहम चेहरे और बासिज अर्धसैनिक बल के शीर्ष पदाधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है।

ईरान बोला: मजबूत है सिस्टम, असर नहीं

हालांकि, इन लगातार हमलों के बावजूद ईरान ने अपने राजनीतिक ढांचे को मजबूत बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि देश की संस्थाएं स्थिर और मजबूत हैं और किसी एक व्यक्ति की मौत से पूरे सिस्टम पर असर नहीं पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन देश की संरचना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है।

मौजूदा हालात को देखते हुए मिडिल ईस्ट में संघर्ष और गहराने की आशंका जताई जा रही है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें – ओपीएस साइलेंट ट्रिगर: चंडीगढ़ सेक्टर 9 हत्या कांड में शामिल दो शूटर गिरफ्तार, तीन पिस्तौल बरामद

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Shanti Kumari20 March 2026 - 5:12 PM
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