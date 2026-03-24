Military Plane Crash : अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ. कोलंबियाई रक्षा मंत्रालय के अनुसार, देश के दक्षिणी क्षेत्र में लॉकहीड मार्टिन हरक्यूलिस C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. स्थानीय मीडिया आउटलेट BluRadio ने बताया कि विमान में लगभग 110 सैनिक सवार थे. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, इस हादसे में कई सैनिकों के हताहत होने की आशंका है, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है. हादसे की जगह पर बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव चरम पर है.

वहीं, कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब विमान सैनिकों को लेकर प्यूर्टो लेगुइजामो से उड़ान भर रहा था. यह क्षेत्र कोलंबिया के दक्षिणी अमेजन में, पेरू की सीमा के नजदीक स्थित है. मंत्री ने कहा, “पीड़ितों की सही संख्या और दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.” स्थानीय मीडिया BluRadio ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि विमान में 110 सैनिक सवार थे और यह दुर्घटना किसी शहरी केंद्र से केवल 3 किलोमीटर (2 मील) दूर हुई.

नौकरशाही पर सख्त प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ‘एक्स’ पर अपने संदेश में कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस भयानक हादसे में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ होगा, जो कभी भी नहीं होना चाहिए था.” इस पोस्ट में उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण की योजनाओं में देरी के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने जोर देते हुए कहा, “अब मैं किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा; हमारे युवाओं की जान दांव पर है.” इसके अलावा उन्होंने कहा, “यदि नागरिक या सैन्य प्रशासनिक अधिकारी इस चुनौती को संभालने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए.”

कोलंबिया में C-130 का आधुनिकीकरण

हरक्यूलिस C-130 विमान का पहला संस्करण 1950 के दशक में लॉन्च किया गया था. कोलंबिया ने 1960 के दशक के अंत में इन विमानों को अमेरिका से खरीदा था. हाल ही में, कोलंबिया ने अपने कुछ पुराने C-130 विमानों का आधुनिकीकरण किया है. इसके लिए अमेरिका से नए मॉडल मंगाए गए, जो ऐसे कानून के तहत प्रदान किए गए थे जो इस्तेमाल किए गए या अतिरिक्त सैन्य उपकरणों के हस्तांतरण की अनुमति देता है.

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