अमेरिका में बड़ा हादसा, नेवी का मेडिकल प्लेन क्रैश, 5 की मौत

US Plane Crash : अमेरिका के टेक्सास में बड़ा प्लेन हादसा हो गया है। मैक्सिन नेवी का एक मेडिकल प्लेन क्रैश होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्लेन में मरीज समेत 7 लोग थे। हादसे के कारणों की जांच जारी है।

घायलों की इलाज जारी

मैक्सिन नेवी के मुताबिक प्लेन में 4 नेवी अधिकारी और 4 नागरिक थे, एक बच्चा भी शामिल था। अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है, किन-किन लोगों की मौत हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

हादसे के कारणों की होगी जांच

मैक्सिन नेवी ने आगे बताया कि हादसा सोमवार दोपहर गैल्वेस्टन के पास एक कॉजवे के पास हुआ। यह इलाका ह्यूस्टन से लगभग 50 मील दूर है। प्लेन एक मेडिकल मिशन में मदद कर रहा था और इसी दौरान यह घटना घटी। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

