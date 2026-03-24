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Haryana News : महेंद्रगढ़ में युवक की संदिग्ध मौत, झूले से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Karan Panchal24 March 2026 - 12:44 PM
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Haryana News
Haryana News : महेंद्रगढ़ में युवक की संदिग्ध मौत, झूले से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Haryana News : हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली इलाके में मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। शहीद स्मृति पार्क में झूले से एक युवक फंदे पर लटका हुआ पाया गया।

सरपंच ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे

सुबह करीब 7 बजे जब लोग रोज की तरह पार्क में टहलने पहुंचे, तो उन्होंने यह दृश्य देखा और तुरंत गांव के सरपंच को सूचना दी। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर गोठवाल ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे।

लोगों से पहचान कराने की कोशिश

घटना की जानकारी मिलते ही सतनाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र लगभग 35 साल है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की पहचान के साथ-साथ पूरे मामले की जांच जारी है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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Karan Panchal24 March 2026 - 12:44 PM
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