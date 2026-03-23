Ration Card Benefits : सरकार ने राशन कार्ड धारकों को खुशखबरी दी है। अब आपको अप्रैल में ही 3 महीनों का राशन एक साथ मिलने वाला है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जहां उथल-पुथल हो रखा है, वहीं सरकार का ये फैसला आमलोगों के लिए राहत भरी है। इससे आमलोगों को हर महीने राशन लेने की समस्या नहीं उठानी होगी। दूर-दराज के लोगों को इस फैसले का ज्यादा लाभ मिलेगा।

इस महीने मिलेगा एक साथ राशन

सरकार के इस फैसले के तहत राशन कार्ड धारकों को अगले महीने एक साथ अप्रैल, मई और जून 2026 का राशन दिया जाएगा। सरकार का यह कदम कामकाजी लोगों के लिए फयदेमंद साबित होगा। इससे उनका समय बचेगा। कार्ड धारकों के साथ-साथ राशन दुकानदार को भी इससे लाभ होगा। इससे भीड़ कम होगी और राशन वितरण में आसानी होगी।

इस दिन मिलेगा राशन

राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन दुकान पर सरकार द्वारा तय तारीख और समय के अनुसार राशन ले सकेंगे। इसके लिए दुकान पर तय तारीख पता करते रहें और तारीख तय होते ही तुरंत राशन ले लीजिए, इससे आपको इंतजार नहीं करना पड़ा। लाभार्थी राशन कार्ड के साथ आधार से जुड़ी जानकारी भी जरूर साथ ले जाएं ताकि परेशानी न हो।

राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए कई जगह डिजिटल सिस्टम और ई-पास मशीन के जरिए राशन दिया जा रहा है।

दूरदराज के लोगों के लिए फायदेमंद

सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ दूरदराज के गांव के लोगों को मिलेगा। राशन के लिए दूर जाने से लोगों का समय और पैसे ज्यादा खर्च होते थे। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और कामकाजी लोगों को होती थी, लेकिन अब उनको हर महीने राशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उनकी परेशानी कम होगी।

ये भी पढ़ें- Dhurandhar 2 OTT Release : रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ OTT पर कब होगी उपलब्ध, जानें बड़ा अपडेट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप