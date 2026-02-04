मनोरंजन

महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक को तैयार, फर्स्ट लुक जारी

Shanti Kumari4 February 2026 - 4:15 PM
1 minute read
The Diary of Manipur

The Diary of Manipur : महाकुंभ 2025 में माला बेचते हुए वायरल हुई मोनालिसा अब हिरोइन बन चुकी है। मोनालिसा की पहली फिल्म ‘डायरी ऑफ मणिपुर’ की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं, और उसका फर्स्ट लुक भी जारी हो गया है, जिसमें मोनालिसा की मासूमियत ठीक उसी तरह झलक रही है जैसे असल जिंदगी में झलकती है।

मोनालिसा इस फिल्म में लीड रोल में है। इसमें वह अभिनेता अमित राव के साथ नजर आएंगी, जो राजकुमार राव के भाई हैं। वहीं फिल्म शूटिंग खत्म होने के बाद मोनालिसा एक बार फिर प्रयागराज लौट रही है। इस बार माला बेचने के लिए नहीं, बल्कि उभरती हुई बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में मां गंगा का आशिर्वाद लेने के लिए। इसके साथ ही फिल्म की पूरी टीम भी प्रयागराज की धरती पर मां गंगा से आशिर्वाद लेगी।

क्या है फिल्म की कहानी?

बता दें कि फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें हिंसा और संघर्ष के माहौल के बीच पनपती एक प्रेम कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में मोनालिसा एक नॉर्थ इंडियन लड़की का किरदार निभा रही हैं। एक साधारण मेले से शुरू हुआ यह सफर अब सिनेमा के बड़े पर्दे तक पहुंच चुका है और मोनालिसा की कहानी अभी बस शुरुआत है।

कई चरणों में हुई शूटिंग

डायरेक्टर सनोज मिश्करा के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग कई चरणों में पूरी की गई। सबसे पहले शूटिंग की शुरुआत उत्तर प्रदेश के इटावा में हुई, फिर टीम मणिपुर पहुंची, जहां अलग-अलग लोकेशन्स पर अहम सीन फिल्माए गए। इसके बाद नेपाल में एक शेड्यूल पूरा किया गया और फिर फिल्म का बड़ा हिस्सा देहरादून में शूट किया गया। अब अंतत: पिछले हफ्ते फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई।

ये भी पढ़ें – पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता और प्रवर्तन अभियान तेज, हरभजन सिंह ने लोगों से की ये अपील

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari4 February 2026 - 4:15 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Rashmika Vijay की शाही अंदाज में होगी शादी, उदयपुर में तैयारियां शुरु

Rashmika Vijay की शाही अंदाज में होगी शादी, उदयपुर में तैयारियां शुरु

1 February 2026 - 6:17 PM
Photo of Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

1 February 2026 - 5:10 PM
Photo of The 50 Show Promo : रजत दलाल ने जड़ा दिग्विजय राठी को थप्पड़, The 50 Show में मचा हंगामा

The 50 Show Promo : रजत दलाल ने जड़ा दिग्विजय राठी को थप्पड़, The 50 Show में मचा हंगामा

31 January 2026 - 6:25 PM
Photo of सिनेमा प्रेमियों के लिए धमाका साबित होगा जनवरी का आखिरी हफ्ता, धमाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में

सिनेमा प्रेमियों के लिए धमाका साबित होगा जनवरी का आखिरी हफ्ता, धमाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में

29 January 2026 - 6:18 PM
Photo of Pawan Singh : शराब, शादी और अब झगड़ा, वीडियो हुआ वायरल, नए विवाद में फंसे सुपरस्टार पवन सिंह

Pawan Singh : शराब, शादी और अब झगड़ा, वीडियो हुआ वायरल, नए विवाद में फंसे सुपरस्टार पवन सिंह

21 January 2026 - 7:10 PM
Photo of वापस कब लौटूंगी या लौटूंगी भी कि नहीं…नेहा कक्कड़ ने ब्रेक लेने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से मचाई हलचल

वापस कब लौटूंगी या लौटूंगी भी कि नहीं…नेहा कक्कड़ ने ब्रेक लेने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से मचाई हलचल

19 January 2026 - 3:29 PM
Photo of सलमान खान के खिलाफ जयपुर पुलिस को जमानती वारंट तामील कराने के आदेश, 6 फरवरी को तलब

सलमान खान के खिलाफ जयपुर पुलिस को जमानती वारंट तामील कराने के आदेश, 6 फरवरी को तलब

16 January 2026 - 4:02 PM
Photo of Honey Singh Live Concert : Honey Singh ने लाइव कॉन्सर्ट में की गंदी बात, यूजर्स ने उठाए सवाल

Honey Singh Live Concert : Honey Singh ने लाइव कॉन्सर्ट में की गंदी बात, यूजर्स ने उठाए सवाल

15 January 2026 - 6:56 PM
Photo of ‘तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है’ और थमाया तलाक का पेपर, शादी की सालगिरह पर अभिनेत्री का टूटा रिश्ता

‘तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है’ और थमाया तलाक का पेपर, शादी की सालगिरह पर अभिनेत्री का टूटा रिश्ता

14 January 2026 - 3:33 PM
Photo of Toxic Teaser Out : यश की फिल्म ‘Toxic’ का टीजर रिलीज, इंटीमेट सीन देकर छाई मिस्ट्री गर्ल

Toxic Teaser Out : यश की फिल्म ‘Toxic’ का टीजर रिलीज, इंटीमेट सीन देकर छाई मिस्ट्री गर्ल

10 January 2026 - 2:56 PM
Back to top button