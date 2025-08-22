Madhya Pradeshराज्य

डल झील पर चमका मध्यप्रदेश का जलविजय: पहले ही दिन 3 मेडल जीतकर खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

Amzad Khan22 August 2025
Khelo India Water Sports Festival
MP खिलाड़ियों ने डल झील में 3 मेडल जीतकर इतिहास रचा

Khelo India Water Sports Festival : देश के पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव की शुरुआत कश्मीर की खूबसूरत डल झील से हुई और पहले ही दिन मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने ऐसा कमाल किया कि सबकी नजरें उन पर टिक गईं. सिर्फ़ शुरुआत में ही 3 मेडल जीतकर प्रदेश के युवाओं ने दिखा दिया कि मेहनत और जज़्बे के सामने कोई चुनौती बड़ी नहीं होती. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस शानदार उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि यह सिर्फ़ पदक नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के गौरव और भविष्य की नई उम्मीद है.

पहले ही दिन 3 मेडल

महोत्सव के पहले दिन ही प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल अपने नाम किए.

  • कृष्ण जाट ने कयाकिंग-केनोइंग की श्रेणी में रजत पदक (Silver Medal) जीता.
  • मयंक ने शानदार खेल दिखाकर कांस्य पदक (Bronze Medal) हासिल किया.
  • वहीं मासूमा यादव ने भी शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके संघर्ष व मेहनत की सराहना की.

मुख्यमंत्री का खिलाड़ियों पर विश्वास

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि तीन दिवसीय इस महोत्सव में अभी और भी प्रतियोगिताएं होनी बाकी हैं और उन्हें विश्वास है कि मध्यप्रदेश के खिलाड़ी और भी पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाएंगे. उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि इस तरह की उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करती हैं.

खेलों को मिलेगा नया आयाम

यह पहला मौका है जब देशभर में जल खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया है. डल झील में हो रहे इस आयोजन में देशभर से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों की सफलता ने साफ कर दिया है कि राज्य के खिलाड़ी हर खेल में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं.

मध्यप्रदेश खिलाड़ियों की मेहनत और सफलता

मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों की मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें इस खास मंच पर सफलता दिलाई है. मुख्यमंत्री की बधाई और शुभकामनाओं से उनका मनोबल और भी बढ़ा है. आने वाले दिनों में निश्चित रूप से प्रदेश के खिलाड़ी जल खेल महोत्सव में शानदार प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश में मध्यप्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे.

