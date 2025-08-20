Madhya Pradesh

लव जिहाद और ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी : सीएम मोहन यादव

Ajay Yadav20 August 2025 - 1:02 PM
CM Mohan Yadav :
लव जिहाद और ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी : सीएम मोहन यादव

फटाफट पढ़ें

  • लव जिहाद और ड्रग माफिया पर सख्ती
  • महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि
  • बहनों को 1500 रुपए मासिक
  • महिलाओं को 35% आरक्षण
  • रोजगार में 5000 रुपए प्रोत्साहन

CM Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वाले, ड्रग माफिया और लव जिहाद करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. भोपाल में लव जिहाद हो या ड्रग माफिया के जरिए जो भी अपराध हो रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वाले, ड्रग माफिया और लव जिहादियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा. लव जिहाद हो या ड्रग माफिया, इनके माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है. राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है. सबको एक-एक कर ठिकाने लगाएंगे. सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बहन-बेटियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है.

बहनों को आर्थिक सहायता का वादा

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है. रक्षाबंधन से पहले बहनों को लाड़ली बहना योजना की मासिक किश्त सहित 250 रुपए का शगुन अलग से भेजा गया है. बहनों के हाथ में यश होता है, लक्ष्मी पूजन भी उन्हीं के माध्यम से होता है. अब दीपावली के बाद भाई दूज से प्रदेश भर की लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की सौगात मिलेगी. बहनों का स्नेह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है.

35% आरक्षण के साथ सशक्तिकरण बढ़ेगा

राज्य सरकार बहनों को शीघ्र ही, दीपावली और भाईदूज से लाड़ली बहन योजना के अंतर्गत 1500 मासिक की राशि देना प्रारंभ करेगी. शासकीय सेवाओं में मध्यप्रदेश सरकार बहनों को 35% आरक्षण दे रही है. पीएम मोदी जी ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब हमारी बहनें विधायक, सांसद ही नहीं अन्य पदों पर भी निर्वाचित होंगी.

CM मोहन यादव के भाषण की खास बातें:-

  • देवी अहिल्याबाई होल्कर, वीरांगना रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कमलापति हमारे समाज में साहस शौर्य और सुशासन की प्रतीक हैं.
  • उद्योगों में काम करने वाली बहनों को विशेष रूप से गारमेंट जैसे रोजगारपरक उद्योग में काम करने वाली बहनों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है.
  • हाल ही में रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रूपए शगुन की राशि भी प्रदान की गई.

